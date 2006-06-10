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Ice Scream 8: Final Chapter (Мод, Бесплатные награды)

Ice Scream 8: Final Chapter (Мод, Бесплатные награды) 2.0

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6
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Версия:
2.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Keplerians Horror Games
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 410 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 136

Ice Scream 8: Final Chapter представляет собой долгожданный финал популярной серии игр "Ice Scream". Этот эпизод знаменует завершение захватывающей саги, полной интриг, ужаса и приключений.


Игрокам предстоит помочь группе друзей окончательно сбежать с фабрики Рода и раз и навсегда положить конец этому страшному кошмару. В игре вас ждут хорошо знакомые, но в то же время переосмысленные локации фабрики, которые нужно исследовать и разгадывать. Главная задача игроков – решать головоломки и преодолевать ужасно веселые мини-игры, чтобы найти путь к свободе. Одновременно с этим игрокам придется избегать столкновений с Родом и Злой монахиней, которые по-прежнему охотятся за героями.


Сюжет игры начинается после того, как группа друзей спасает Лиса из лаборатории и воссоединяется в диспетчерской. Однако счастье оказывается недолгим, поскольку Род обнаруживает Чарли и преследует его и его друзей. Игрокам предстоит найти выход из диспетчерской и разработать план побега с завода.


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Скачать Ice Scream 8: Final Chapter (Мод, Бесплатные награды) 2.0 взлом

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