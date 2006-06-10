Ice Scream 8: Final Chapter представляет собой долгожданный финал популярной серии игр "Ice Scream". Этот эпизод знаменует завершение захватывающей саги, полной интриг, ужаса и приключений.





Игрокам предстоит помочь группе друзей окончательно сбежать с фабрики Рода и раз и навсегда положить конец этому страшному кошмару. В игре вас ждут хорошо знакомые, но в то же время переосмысленные локации фабрики, которые нужно исследовать и разгадывать. Главная задача игроков – решать головоломки и преодолевать ужасно веселые мини-игры, чтобы найти путь к свободе. Одновременно с этим игрокам придется избегать столкновений с Родом и Злой монахиней, которые по-прежнему охотятся за героями.





Сюжет игры начинается после того, как группа друзей спасает Лиса из лаборатории и воссоединяется в диспетчерской. Однако счастье оказывается недолгим, поскольку Род обнаруживает Чарли и преследует его и его друзей. Игрокам предстоит найти выход из диспетчерской и разработать план побега с завода.