Описание

Добро пожаловать в мир тайн и ужасов с игрой "Ice Scream 3"! В этой захватывающей игре продавец мороженого внезапно превращается в зловещего похитителя, похищающего детей, включая твоего лучшего друга и соседа Майка. Ты становишься свидетелем этого ужасного события и понимаешь, что должен действовать.





Он использует какую-то технологию, чтобы заморозить своих жертв, и ты должен выяснить, как это произошло, и где он взял эту силу. Может быть, за этой историей спрятаны и другие пропавшие дети. Тебе предстоит раскрыть зловещие тайны, стоящие за видимой дружелюбностью мороженщика Рода. Пока ты знаешь только то, что он забрал Чарли в свой фургон.





Твоя миссия - спрятаться внутри этого фургона и разгадать все тайны. Погрузись в этот мрачный мир, исследуй каждый уголок, и будь осторожен: каждый шаг может быть решающим, а каждая новая информация может привести к новым и страшным открытиям. Ты единственный, кто может спасти своего друга и раскрыть зловещие тайны, скрывающиеся в мире мороженого.