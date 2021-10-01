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Ice Scream 3 (Unlocked/мод меню)

Ice Scream 3 (Unlocked/мод меню) 1.3.1

82
12
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Версия:
1.3.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Keplerians Horror Games
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 177
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир тайн и ужасов с игрой "Ice Scream 3"! В этой захватывающей игре продавец мороженого внезапно превращается в зловещего похитителя, похищающего детей, включая твоего лучшего друга и соседа Майка. Ты становишься свидетелем этого ужасного события и понимаешь, что должен действовать.


Он использует какую-то технологию, чтобы заморозить своих жертв, и ты должен выяснить, как это произошло, и где он взял эту силу. Может быть, за этой историей спрятаны и другие пропавшие дети. Тебе предстоит раскрыть зловещие тайны, стоящие за видимой дружелюбностью мороженщика Рода. Пока ты знаешь только то, что он забрал Чарли в свой фургон.


Твоя миссия - спрятаться внутри этого фургона и разгадать все тайны. Погрузись в этот мрачный мир, исследуй каждый уголок, и будь осторожен: каждый шаг может быть решающим, а каждая новая информация может привести к новым и страшным открытиям. Ты единственный, кто может спасти своего друга и раскрыть зловещие тайны, скрывающиеся в мире мороженого.


Информация о модах

Куплено отключение рекламы;

Открыты подсказки (в оригинале они доступны за просмотр рекламных видео);

После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором можно включить бессмертие.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
Игры из подборки Ice Scream
Ice Scream
 Теги темы: Хоррор, Квесты, Мод меню, Unlocked

Скачать Ice Scream 3 (Unlocked/мод меню) v1.3.1 MOD APK

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Скачать Ice Scream 3 (Unlocked/мод меню) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer

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Отзывы о Ice Scream 3 (Unlocked/мод меню)


Комментарии (1)
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Red4265
Red4265 1 октября 2021 07:20
​Допишите в слове [Unlocked/мод меню] слово "без рекламы", плиииииииз​​​
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