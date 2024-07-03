Ice Scream 4: Фабрика Рода - это продолжение захватывающего приключения, в котором ты снова окажешься в опасном мире злого мороженщика Рода. На этот раз Род похитил твоих друзей и увел их на свою ужасающую фабрику, где он задумал свои мрачные замыслы. Теперь твоя задача - спасти друзей и раскрыть тайны, скрывающиеся за действиями Рода.





В предыдущей части ты уже смог спасти своих друзей от зловещего мороженщика Рода, но теперь он вернулся и похитил их снова. В этот раз он увел их на свою фабрику, где планирует осуществить свои мрачные замыслы. Тебе предстоит исследовать различные зоны этой фабрики, сражаться с помощниками Рода и раскрывать самые страшные тайны, чтобы освободить своих друзей из его коварных лап.





В "Ice Scream 4: Фабрика Рода" тебя ждут захватывающие приключения, наполненные опасностями и загадками. Тебе придется действовать быстро и умело, чтобы спасти своих друзей, прежде чем им угрозит опасность. Исследуй каждый уголок фабрики, решай головоломки и действуй смело, чтобы победить зло и вернуть своих друзей домой.