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Ice Scream 4: Фабрика Рода (Мод, без рекламы)

Ice Scream 4: Фабрика Рода (Мод, без рекламы) 1.2.5

54
11
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Версия:
1.2.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Keplerians Horror Games
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 473

Ice Scream 4: Фабрика Рода - это продолжение захватывающего приключения, в котором ты снова окажешься в опасном мире злого мороженщика Рода. На этот раз Род похитил твоих друзей и увел их на свою ужасающую фабрику, где он задумал свои мрачные замыслы. Теперь твоя задача - спасти друзей и раскрыть тайны, скрывающиеся за действиями Рода.


В предыдущей части ты уже смог спасти своих друзей от зловещего мороженщика Рода, но теперь он вернулся и похитил их снова. В этот раз он увел их на свою фабрику, где планирует осуществить свои мрачные замыслы. Тебе предстоит исследовать различные зоны этой фабрики, сражаться с помощниками Рода и раскрывать самые страшные тайны, чтобы освободить своих друзей из его коварных лап.


В "Ice Scream 4: Фабрика Рода" тебя ждут захватывающие приключения, наполненные опасностями и загадками. Тебе придется действовать быстро и умело, чтобы спасти своих друзей, прежде чем им угрозит опасность. Исследуй каждый уголок фабрики, решай головоломки и действуй смело, чтобы победить зло и вернуть своих друзей домой.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


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МОД 2


Тупой враг


 Теги темы: хоррор, бродилки, Без рекламы

Скачать Ice Scream 4: Фабрика Рода (Мод, без рекламы) 1.2.5 взлом

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Скачать Ice Scream 4: Фабрика Рода (Мод, без рекламы) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

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Отзывы о Ice Scream 4: Фабрика Рода (Мод, без рекламы)


Комментарии (2)
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Богдан
Богдан 30 мая 2021 08:04
Добавьте мод меню с бесконечными ловушками и патронами, плиииииииз
+10
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Богдан
Богдан 29 мая 2021 16:42
Сделайте взлом Grandson - Escape The House, плиииииииз
+8
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