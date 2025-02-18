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Goat Simulator (Встроенный кэш)

Goat Simulator (Встроенный кэш) 2.19.4

Откройте для себя мир ультрасовременного симулятора козла
131
28
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Версия:
2.19.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Coffee Stain Publishing
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
52 133
Скриншоты
Описание

Goat Simulator — это новейший симулятор козла, разработанный специально для вас, чтобы воплотить мечту о жизни в роли настоящего козла. Забудьте о скучных ожиданиях — теперь вы можете погрузиться в безумный, динамичный мир, где ваша основная цель — разрушать всё, что встречается на пути. Эта игра воссоздает атмосферу старых добрых игр про катание на скейте, но вместо трюков вам предстоит творить настоящий хаос, используя уникальные возможности, доступные только козлам.


В процессе игры вы будете испытывать незабываемые эмоции от абсолютной свободы действий, ведь здесь нет ничего невозможного. Каждый уровень — это шанс проявить свою разрушительную силу, исследовать открытый мир и создавать беспорядок, который поразит воображение. Игра также известна своими забавными багами, которые могут неожиданно вызвать вылет игры, добавляя дополнительную порцию юмора в ваше безумное приключение. Окунитесь в «Goat Simulator Free» и почувствуйте себя настоящим мастером разрушений!


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 Теги темы: Встроенный кэш

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Отзывы о Goat Simulator (Встроенный кэш)


Комментарии (7)
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Yyyyy
Yyyyy 31 мая 2023 12:14
Lensifal,
СПАСИБО:)
+4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 мая 2023 11:19
Yyyyy,
А, премиум версия. Её пока нет у нас :( есть другие версии, но этой нет
+2
Ответить
Yyyyy
Yyyyy 31 мая 2023 11:08
Lensifal,
СПАСИБО, НО ЕСТЬ ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ А ЕСТЬ БЕСПЛАТНАЯ КОТОРАЯ ЩАС ИМЕЕТСЯ:)
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 мая 2023 18:55
Yyyyy,
это по сути и есть она
-8
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Yyyyy
Yyyyy 30 мая 2023 18:32
МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ GOAT SIMULATOR НЕ FREE ВЕРСИЮ А ОРИГИНАЛЬНУЮ?

Попычка,
Уже обновили:)
+3
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Горе бокс
Горе бокс 1 мая 2023 14:03
Игра хорошая!
+3
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Попычка
Попычка 20 апреля 2022 09:31
Абновити да версеи 1348486749648548545484554785438481.9191 пж 1 свизда
-14
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