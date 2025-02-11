Описание

Helicopter Escape 3D - Вертолетный шутер (Мод, Много денег) - Приготовьтесь к весёлым перестрелкам. Обрушите всю свою огневую мощь с вертолёта в толпу зомби, играть вы будете с видом от третьего лица. Основной вашей задачей будет - спаси заложницу от надвигающихся зомби. Не прекращайте стрелять до того момента, пока она не окажется в безопасности. В этом боевике способны выживать только самые быстрые и активные бойцы.

Скорее, скачайте эту игру и помогите заложнице, спасите ещё и заработайте деньги, а на заработанное купите много нового!