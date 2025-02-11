Версия:
1.18.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 598
Описание
Helicopter Escape 3D - Вертолетный шутер (Мод, Много денег) - Приготовьтесь к весёлым перестрелкам. Обрушите всю свою огневую мощь с вертолёта в толпу зомби, играть вы будете с видом от третьего лица. Основной вашей задачей будет - спаси заложницу от надвигающихся зомби. Не прекращайте стрелять до того момента, пока она не окажется в безопасности. В этом боевике способны выживать только самые быстрые и активные бойцы.
Скорее, скачайте эту игру и помогите заложнице, спасите ещё и заработайте деньги, а на заработанное купите много нового!
Информация о модах
- Бесконечные деньги;
- Бесплатные покупки за реальны деньги;
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