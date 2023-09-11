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RollerCoaster Tycoon Touch (Мод, Бесплатные покупки)

RollerCoaster Tycoon Touch (Мод, Бесплатные покупки) 3.38.0

Создайте и управляйте собственным тематическим парком
4
0
Скачать (646 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Atari, Inc.
Версия:
3.38.0
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 646 Мб
id приложения:
com.atari.mobile.rctempire
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
6 880

RollerCoaster Tycoon Touch - это увлекательная игра-симулятор, которая позволяет вам воплотить свои мечты в реальность и создать собственный тематический парк развлечений. В этой игре вы становитесь топ-менеджером парка и берете на себя управление всеми его аспектами.


Главной особенностью RollerCoaster Tycoon Touch является реалистичность. Вы сможете разработать и строить аттракционы, а также оформлять парк в соответствии со своим уникальным стилем. Стройте горки, аттракционы, кафе и магазины, чтобы привлечь посетителей и сделать свой парк популярным.


Игра предлагает широкие возможности для творчества. Вы можете проектировать и настраивать аттракционы, создавать разнообразные декорации и улучшать парк, чтобы сделать его уникальным. Каждый аспект парка настраивается по вашему вкусу, что позволяет вам воплотить в жизнь любые идеи. RollerCoaster Tycoon Touch также предлагает различные виды деятельности и миссии, чтобы сделать ваш парк ещё более интересным и разнообразным. Вы сможете управлять финансами, привлекать посетителей, и следить за общей успешностью вашего тематического парка.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш

Скачать RollerCoaster Tycoon Touch (Мод, Бесплатные покупки) 3.38.0 взлом

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Скачать RollerCoaster Tycoon Touch (Мод, Бесплатные покупки)
646 Мб
Ссылка 2
646 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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