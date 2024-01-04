Игра от первого лица о старом семейном ресторане, который нужно отреставрировать. Кулинарный дневник — это веселая и интерактивная игра о приготовлении пищи и управлении, в которую может играть каждый. Чтобы помочь игроку в игре, мы предлагаем список уровней, рецепты с различными ингредиентами, советы по приготовлению и информацию о блюдах, подаваемых в реальных кафе и ресторанах со всего мира. Попробуйте новые блюда или простую классику.





Cooking Diary®: Best Tasty Restaurant & Cafe Game (Мод, Много денег) - Погрузитесь в водоворот событий кулинарного симулятора для Android, открывайте свой ресторан в центре города "Тейсти-Хиллз". Каждый день здесь происходят новые события, вас будут посещать критики, а твои конкуренты будут строить планы, как тебя свергнуть с этого места.





Проверяй свои навыки в готовке различной пищи, проходи весёлые и красочные уровни. Завоёвывайте сердца, желудки людей, пусть будут постоянные посетители. Можно играть вместе с друзьями, приглашай своих знакомых и создавай собственную гильдию, участвуй в кулинарных конкурсах и получай ценные призы в случае победы.