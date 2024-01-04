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Cooking Diary® Ресторан и кафе (Мод, Много денег)

Cooking Diary® Ресторан и кафе (Мод, Много денег) 2.27.3

52
23
Скачать (590 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
MYTONA
Версия:
2.27.3
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 590 Мб
id приложения:
com.mytona.cookingdiary.android
Русский язык:
Есть
Лайков:
52
Комментарии:
39
Просмотров:
44 801

Игра от первого лица о старом семейном ресторане, который нужно отреставрировать. Кулинарный дневник — это веселая и интерактивная игра о приготовлении пищи и управлении, в которую может играть каждый. Чтобы помочь игроку в игре, мы предлагаем список уровней, рецепты с различными ингредиентами, советы по приготовлению и информацию о блюдах, подаваемых в реальных кафе и ресторанах со всего мира. Попробуйте новые блюда или простую классику.


Cooking Diary®: Best Tasty Restaurant & Cafe Game (Мод, Много денег) - Погрузитесь в водоворот событий кулинарного симулятора для Android, открывайте свой ресторан в центре города "Тейсти-Хиллз". Каждый день здесь происходят новые события, вас будут посещать критики, а твои конкуренты будут строить планы, как тебя свергнуть с этого места. 


Проверяй свои навыки в готовке различной пищи, проходи весёлые и красочные уровни. Завоёвывайте сердца, желудки людей, пусть будут постоянные посетители. Можно играть вместе с друзьями, приглашай своих знакомых и создавай собственную гильдию, участвуй в кулинарных конкурсах и получай ценные призы в случае победы.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги и бриллианты (показаны в меню покупок).

Работа социальных функций игры (синхронизация с социальными сетями, системой гильдий и друзей) не гарантируется!

Платные функции не разблокируются!


Вы используете мод на свой страх и риск – за его использование вас могут забанить


Примечание : Если у вас возникли проблемы с модом, то установите оригинал из установщика ничего не удаляя, пройдитесь по проблемному месту и переустановите мод.


 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш, Интересные

Скачать Cooking Diary® Ресторан и кафе (Мод, Много денег) 2.27.3 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Cooking Diary® Ресторан и кафе (Мод, Много денег) 590 Мб Ссылка 2 590 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Cooking Diary® Ресторан и кафе (Мод, Много денег)


Комментарии (39)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 апреля 2024 11:49
Гость Наталья, постараемся скоро обновить
+1
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Гость Наталья
Гость Наталья 5 апреля 2024 06:24
Здравствуйте, обновите пожалуйста игру
0
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Гость
Гость 16 сентября 2023 16:42
Интернета нету, хотя он есть. Как быть? Я скачивала 1 и 2 файл тоже самое.
+3
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Виктория
Виктория 30 августа 2023 09:08
Пишет нет интернета, хотя он есть, из-за этого не могу зайти в гильдию
+5
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 августа 2023 12:15
Кристина,
В обеих случаях файл правильный, только с разных серверов, но действительно по ссылке 2 может подойти и ошибок не будет
+1
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Кристина
Кристина 21 августа 2023 11:17
Не получается установить вчерашнее обновление. Конфликт с пакетом. В чем может быть причина? Такого раньше не было

Кристина, сейчас посмотрела файл, который скачиваете по ссылке 2. Там файл правильный, а по первой ссылке не тот файл для скачивания.
+3
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Стелла
Стелла 31 июля 2023 16:30
На одном из уровне в бургерной просит перейти на карту и собрать прибыль. Но на выделенное место тыкаешь и ничего не происходит. Крестики в правом углу тоже не нажимаются.

Стелла,
Проблема решилась.
0
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Кристина
Кристина 20 июля 2023 09:23
Новое обновление не получается установить. И вес файла меньше, чем был.

Кристина,
Все работает. Это с телефоном были проблемы, память кончилась
+3
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Катя
Катя 24 мая 2023 17:34
А как обновить и не потерять прогресс?
0
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Гость Анна
Гость Анна 7 апреля 2023 13:49
Не заходит в гильдию. Нет соединения с сервером
+1
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