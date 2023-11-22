Моя Говорящая Анджела Игроки могут участвовать в текущих событиях в течение определенного периода и проводить время, собирая новые предметы. Кроме того, уход за кошкой с впечатляющей внешностью подарит вам время нежных и незабываемых развлечений. Не забудьте попробовать увлекательные мини-игры. Люблю говорить Анджелу сейчас! Получите свою копию My Talking Angela прямо сейчас!





Создайте свой собственный виртуальный мир! Моя Говорящая Анджела — это революционно новая игра, в которой вы будете воспитывать умного питомца. Игроки войдут в впечатляющий мир и создадут своего собственного говорящего питомца, который будет сопровождать их повсюду. У них будет возможность позаботиться о животном с его собственной личностью, которую они будут развивать с его именем и взаимодействовать с ним по дому, в приключениях и даже у ветеринара.





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