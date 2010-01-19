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Eternium (Мод меню)

Eternium (Мод меню) 1.19.10

9
7
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Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Making Fun, Inc.
Версия:
1.19.10
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 380 Мб
id приложения:
com.makingfun.mageandminions
Русский язык:
Есть
Лайков:
9
Комментарии:
3
Просмотров:
16 549

Eternium — это игра, которая позволяет игрокам погрузиться в бесконечный игровой процесс, где их завоевания и подвиги никогда не прекращаются. Они смогут расправиться со злом и принести мир на своем пути. В игре представлен обширный мир подземелий, захватывающая сюжетная линия и множество увлекательных элементов, которые добавляют ощущение вечности.


Каждое приключение в Eternium является частью бесконечного путешествия. Игроки смогут непрерывно исследовать новые места, сражаться с монстрами и раскрывать тайны этого магического мира. Вас ждут увлекательные задания, непредсказуемые события и незабываемые битвы. Ваше путешествие никогда не прекратится, и вы будете продолжать бесконечный поход, не знающий границ.


Eternium предлагает игрокам полную свободу выбора и действий. Вы можете создавать уникального персонажа, выбирать из различных классов и развивать свои навыки и способности. Ваша сила и мастерство будут расти с каждым битвой, позволяя вам противостоять все более могущественным врагам.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченный бриллиант


 Теги темы: Много денег, Мод меню, RPG

Скачать Eternium (Мод меню) 1.19.10 взлом

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Скачать Eternium (Мод меню)
380 Мб
Ссылка 2
380 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Eternium (Мод меню)


Комментарии (3)
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Soha
Soha 21 января 2024 08:41
Банят очень быстро
0
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flezzz
flezzz 23 ноября 2023 16:39
Игра не работает она просто не включается
0
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Evil905
Evil905 22 августа 2023 10:42
Не работает.
+1
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