Я люблю пиратскую мангу и крутых пиратов, но на этом все заканчивается. Каждый когда-то мечтал попасть в этот красочный мир комиксов. К чему мечтать, когда это можно сделать с Idle Pirate Tycoon . Готовы ли вы отправиться в приключение? Пойдем! Детство каждого человека было связано с увлекательными захватывающими историями. Иногда я не знаю, превратился ли я в главного героя этой истории, достаточно ли я крут и достаточно храбр? Это просто! Загрузите Idle Pirate Tycoon прямо сейчас, чтобы узнать, на что вы способны, возглавив мощный пиратский отряд.
Вы и ваши товарищи по команде готовитесь отправиться в плавание, чтобы украсть сундуки с золотом и драгоценностями. Это цель и направление всей поездки. В нем вы, как лидер, ведете группу, чтобы направить лодку в наилучшем возможном направлении и собрать как можно больше предметов. На корабле, плывущем в течение нескольких дней в море, будут трудности и проблемы, которые придется преодолеть всем пиратам. Сильный дождь, сильный ветер, шторм угрожают атаковать безопасность всех членов экипажа. Это когда вы максимизируете свои лидерские способности.
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Скачать Idle Pirate Tycoon (Мод, Много денег) v1.17.0 MOD APK
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