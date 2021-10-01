Выживание в Подземелье (Мод, Много денег) - Чёрная дымка - это небольшой город с богатыми полезными ресурсами, некогда он процветал, но сейчас приходит в упадок, Губернатор пропал и баланс в городе был нарушен. Вы играете в роли Ллойда, которого назначили новым Губернатором этого водорода, теперь вам необходимо всё выяснить и вернуть баланс. отправляйтесь в тёмные подземелья, сражайтесь с врагами и находите ценные предметы.





Все уровни в подземелье генерируются случайным образом, так что ваши уровни никогда не повторятся. Сотни монстров для сражения и предметов для новых находок.