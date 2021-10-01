android-1.ru / Игры / На русском / Выживание в Подземелье (Мод, Много денег)
Выживание в Подземелье (Мод, Много денег)

Выживание в Подземелье (Мод, Много денег) 2.0.3

2
3
Скачать (48 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Frozen Frog
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 236

Выживание в Подземелье (Мод, Много денег) - Чёрная дымка - это небольшой город с богатыми полезными ресурсами, некогда он процветал, но сейчас приходит в упадок, Губернатор пропал и баланс в городе был нарушен. Вы играете в роли Ллойда, которого назначили новым Губернатором этого водорода, теперь вам необходимо всё выяснить и вернуть баланс. отправляйтесь в тёмные подземелья, сражайтесь с врагами и находите ценные предметы.


Все уровни в подземелье генерируются случайным образом, так что ваши уровни никогда не повторятся. Сотни монстров для сражения и предметов для новых находок.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное золото (купить за бриллианты в магазине)

2. Неограниченное количество бриллиантов

3. Неограниченное количество эликсира

 Теги темы: Много денег

Скачать Выживание в Подземелье (Мод, Много денег) 2.0.3 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Выживание в Подземелье (Мод, Много денег) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Арена героев (Мод, Взлом карты)
Арена героев (Мод, Взлом карты)
Версия: 2.2.47
House Flipper: Симулятор ремонта & дизайн дома (Мод, Unlocked)
House Flipper: Симулятор ремонта & дизайн дома (Мод, Unlocked)
Версия: 1.400
I Am Hero - AFK Tactical Teamfight (Мод, слабые враги)
I Am Hero - AFK Tactical Teamfight (Мод, слабые враги)
Версия: 0.7.4
Cooking Frenzy : безумный повар в кулинарных играх (Мод, Много денег)
Cooking Frenzy : безумный повар в кулинарных играх (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.88
Hidden Objects: Brain Teaser (Мод, много подсказок)
Hidden Objects: Brain Teaser (Мод, много подсказок)
Версия: 1.10.21
Shooty Skies (Мод, unlocked)
Shooty Skies (Мод, unlocked)
Версия: 3.436.12
Idle Museum Tycoon: империя искусства и истории (Мод, много денег)
Idle Museum Tycoon: империя искусства и истории (Мод, много денег)
Версия: 1.11.8
Elroi : Defense War (Мод, Unlocked)
Elroi : Defense War (Мод, Unlocked)
Версия: 1.20.00

Отзывы о Выживание в Подземелье (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив