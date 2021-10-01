Выживание в Подземелье (Мод, Много денег) 2.0.3
Версия:
2.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Frozen Frog
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 236
Выживание в Подземелье (Мод, Много денег) - Чёрная дымка - это небольшой город с богатыми полезными ресурсами, некогда он процветал, но сейчас приходит в упадок, Губернатор пропал и баланс в городе был нарушен. Вы играете в роли Ллойда, которого назначили новым Губернатором этого водорода, теперь вам необходимо всё выяснить и вернуть баланс. отправляйтесь в тёмные подземелья, сражайтесь с врагами и находите ценные предметы.
Все уровни в подземелье генерируются случайным образом, так что ваши уровни никогда не повторятся. Сотни монстров для сражения и предметов для новых находок.
Информация о модах
1. Неограниченное золото (купить за бриллианты в магазине)
2. Неограниченное количество бриллиантов
3. Неограниченное количество эликсира
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