Описание

Arcane Quest Legends 2 — это захватывающее ролевое приключение, в котором вы станете Коллекционером душ, связанным пактом со Смертью. Погрузитесь в мир судьбы и испытаний, пересекая различные линии времени — от фэнтезийных царств до дикого Дикого Запада.





Вас ждут самурайские дуэли, пиратские битвы, футуристические сражения и многое другое. Преодолевайте уникальные испытания в каждом мире, раскрывая тайны судьбы и собирая души врагов. Станьте героем, который бросит вызов времени и мифам, чтобы изменить свою судьбу и найти искупление!