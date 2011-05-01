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DREDGE (Мод, Unlocked)

DREDGE (Мод, Unlocked) 1.5.11

Таинственные воды и мрачные тайны — откройте глубины архипелага
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Версия:
1.5.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Black Salt Games
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 586 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
927
Скриншоты
Описание

DREDGE — это атмосферное приключение, где вам предстоит встать за штурвал рыболовного траулера и исследовать затерянные острова с мрачным прошлым. Продавайте улов, выполняйте квесты и улучшайте судно, чтобы исследовать глубины океана и добраться до самых отдалённых земель.


Исследуйте архипелаг Соли, раскройте его секреты и найдите сокровища, скрытые в тёмных водах. Свыше 125 видов морских существ ждут вас, но будьте осторожны — под покровом ночи появляются незваные гости, готовые нарушить ваш покой. Смело отправляйтесь в море и разгадайте тайны глубин, которые могут изменить всё.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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