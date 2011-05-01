Описание

DREDGE — это атмосферное приключение, где вам предстоит встать за штурвал рыболовного траулера и исследовать затерянные острова с мрачным прошлым. Продавайте улов, выполняйте квесты и улучшайте судно, чтобы исследовать глубины океана и добраться до самых отдалённых земель.





Исследуйте архипелаг Соли, раскройте его секреты и найдите сокровища, скрытые в тёмных водах. Свыше 125 видов морских существ ждут вас, но будьте осторожны — под покровом ночи появляются незваные гости, готовые нарушить ваш покой. Смело отправляйтесь в море и разгадайте тайны глубин, которые могут изменить всё.