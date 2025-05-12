Описание

Tap Dungeon Hero:Idle Infinity RPG Game (Мод меню) - Тёмные подземелья были захвачены опасными монстрами, которые хотят воцариться хаос и разруху не только в подземном мире, но и на поверхности. Ваш отчаянный герой отправляется в эти самые подземелья чтобы остановить наступление нечестии на наш мир. Соберите команду героев и отправляйтесь прямо вниз, находите сотни артефактов, улучшайте персонажей, убивайте разных монстров - уничтожьте тёмные силы раз и навсегда. В этой игре с прохождением локаций вы будете встречаться с грозными боссами, вы должны быть готовы размазать их.