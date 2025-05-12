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Tap Dungeon Hero:Idle Infinity RPG Game (Мод меню)

Tap Dungeon Hero:Idle Infinity RPG Game (Мод меню) 6.0.12

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Версия:
6.0.12
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
6Monkeys Studio
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 247
Скриншоты
Описание

Tap Dungeon Hero:Idle Infinity RPG Game (Мод меню) - Тёмные подземелья были захвачены опасными монстрами, которые хотят воцариться хаос и разруху не только в подземном мире, но и на поверхности. Ваш отчаянный герой отправляется в эти самые подземелья чтобы остановить наступление нечестии на наш мир. Соберите команду героев и отправляйтесь прямо вниз, находите сотни артефактов, улучшайте персонажей, убивайте разных монстров - уничтожьте тёмные силы раз и навсегда. В этой игре с прохождением локаций вы будете встречаться с грозными боссами, вы должны быть готовы размазать их.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Tap Dungeon Hero:Idle Infinity RPG Game (Мод меню) v6.0.12 MOD APK

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Скачать Tap Dungeon Hero:Idle Infinity RPG Game (Мод меню) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Tap Dungeon Hero:Idle Infinity RPG Game (Мод меню)


Комментарии (1)
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FistaDont
FistaDont 3 марта 2024 22:53
Висит окно загрузки и не входит в игру.
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