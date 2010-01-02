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Royal Match (Мод, Много денег)

Royal Match (Мод, Много денег) 22168

Соединяйте три и более элемента в ряд и выполняйте разнообразные задачи
44
27
Скачать (170 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Dream Games, Ltd.
Версия:
22168
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
id приложения:
com.dreamgames.royalmatch
Русский язык:
Есть
Лайков:
44
Комментарии:
4
Просмотров:
39 209

Royal Match - это увлекательная головоломка, которая погружает игроков в мир королевской роскоши и интриг. В этой игре в жанре "три в ряд" вас ждут тысячи уровней, каждый из которых предоставляет новые вызовы и загадки.


Основная цель игры - соединять три и более элемента одного типа в ряд, чтобы они исчезли и приносили вам очки. Но Royal Match идет дальше, предлагая разнообразные задачи на каждом уровне. Вы будете собирать различные предметы, выполнять условия, исследовать королевские усадьбы и многое другое. Графика в игре выполнена на высшем уровне, с яркими и красочными деталями, которые придают игре особый шарм. Звуковое сопровождение также создает атмосферу королевского дворца.


Чем дальше вы продвигаетесь, тем сложнее становятся уровни, и вам придется применять свою логику и стратегическое мышление, чтобы преодолеть все вызовы. К тому же, в игре есть элемент соревновательности, так что вы можете соревноваться с друзьями или другими игроками, чтобы узнать, кто из вас лучший в решении головоломок.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченная жизнь
  • Неограниченное повышение 
 Теги темы: Много денег, Логические

Скачать Royal Match (Мод, Много денег) 22168 взлом

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Скачать Royal Match (Мод, Много денег) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Royal Match (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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Дмитрий Алёхин
Дмитрий Алёхин 19 февраля 2024 14:54
Мод Не Рабочий Жаль Чит Не Рабочий Жаль Исправти Плиз?
0
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Алексей
Алексей 4 января 2024 09:02
Запустить удалось, но невозможно подключиться к сохранённым данным через почту или фейсбук! Игра запускается с начала.
0
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VerON
VerON 14 сентября 2023 10:24
Мод вообще не работает.
+1
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Гость Полина
Гость Полина 11 мая 2023 07:43
Нельзя потратить деньги, пишет, что недостаточно средств, смысл мода тогда? Только хуже сделал
-3
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