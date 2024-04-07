Merge 2 Survive - это захватывающая игра на выживание в мире зомби-апокалипсиса, которая сочетает в себе элементы игры "три в ряд" и глубокое повествовательное исследование. В этой игре вы отправитесь в путешествие вместе с Мией, чтобы разгадать тайны зараженных городов, собирать ресурсы, строить убежища для выживших и раскрывать загадки, связанные с вспышкой зомби-чумы.





Особенности игры включают захватывающий игровой процесс, который основан на слиянии объектов, уникальных и харизматичных персонажей, исследование открытого мира и множество стратегических элементов. Вам предстоит создавать оружие, улучшать убежища и раскрывать мрачные тайны, связанные с пандемией зомби.





Сможете ли вы помочь Мии разгадать правду о зомби-чуме и одновременно обеспечить безопасное убежище для выживших? В этой игре выживание и исследование идут рука об руку, и только ваша стратегическая мудрость и интеллект могут привести к успеху. Готовы ли вы начать манию слияния и спасти мир от зомби-апокалипсиса?