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Объедините чтобы Выжить (Мод, Много денег)

Объедините чтобы Выжить (Мод, Много денег) 1.2.1

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Pixodust Games
Версия:
1.2.1
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 131 Мб
id приложения:
com.pixodust.games.merge.survive.puzzle.game
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 650

Merge 2 Survive - это захватывающая игра на выживание в мире зомби-апокалипсиса, которая сочетает в себе элементы игры "три в ряд" и глубокое повествовательное исследование. В этой игре вы отправитесь в путешествие вместе с Мией, чтобы разгадать тайны зараженных городов, собирать ресурсы, строить убежища для выживших и раскрывать загадки, связанные с вспышкой зомби-чумы.


Особенности игры включают захватывающий игровой процесс, который основан на слиянии объектов, уникальных и харизматичных персонажей, исследование открытого мира и множество стратегических элементов. Вам предстоит создавать оружие, улучшать убежища и раскрывать мрачные тайны, связанные с пандемией зомби.


Сможете ли вы помочь Мии разгадать правду о зомби-чуме и одновременно обеспечить безопасное убежище для выживших? В этой игре выживание и исследование идут рука об руку, и только ваша стратегическая мудрость и интеллект могут привести к успеху. Готовы ли вы начать манию слияния и спасти мир от зомби-апокалипсиса?


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество золота

2. Неограниченное количество бриллиантов

 Теги темы: Много денег

Скачать Объедините чтобы Выжить (Мод, Много денег) 1.2.1 взлом

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Скачать Объедините чтобы Выжить (Мод, Много денег)
131 Мб
Ссылка 2
131 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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