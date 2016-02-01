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Защитник Трона: карточная РПГ (Мод, Без рекламы)

Защитник Трона: карточная РПГ (Мод, Без рекламы) 1.2.16

Собирайте карты героев и навыков для уникальных комбинаций
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1
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Games Extras
Версия:
1.2.16
Категория:
На русском / Карточные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 152 Мб
id приложения:
games.extras.throneholder
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
701

Throne Holder: Card RPG Magic - это увлекательный проект, который сочетает в себе элементы ролевой игры и коллекционной карточной игры. Игрокам предстоит исследовать разнообразные локации, выполнять задания, сражаться с мощными боссами и собирать различные карты героев и навыков.


Графика игры приятна глазу, а разнообразие персонажей и карт добавляют игре глубину и стратегический элемент. Коллекционирование редких карт и создание уникальных комбинаций становятся ключевыми аспектами игрового процесса.


Игрокам предстоит освоить правила игры, разработать собственную стратегию и быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям в битвах. Только самые умелые смогут стать настоящими владельцами трона и одержать победу.


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Скачать Защитник Трона: карточная РПГ (Мод, Без рекламы) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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