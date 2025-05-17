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The Birdcage 3 (Мод, Unlocked)

The Birdcage 3 (Мод, Unlocked) 0.1.171

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Версия:
0.1.171
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MobiGrow
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 941 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
706
Скриншоты
Описание

The Birdcage 3 - это продолжение увлекательного квеста от первого лица с потрясающей графикой, продолжительным геймплеем и захватывающими головоломками. В этой игре вас ждут хитроумные механизмы, которые потребуют от вас внимательности, аналитических способностей и умения видеть взаимосвязи между объектами, чтобы открыть пути дальше и решить загадки.


Особенностью The Birdcage 3 является наличие захватывающего сюжета, который проведет вас через различные миры и откроет перед вами удивительные тайны и секреты прошлого. Вы будете путешествовать по трехмерным локациям и исследовать их, чтобы разгадать головоломки и продвигаться вперед.


Если вы фанат головоломок и наслаждаетесь разгадыванием сложных задач, то головоломка точно придется вам по душе. Эта игра предлагает уникальный опыт и вызовет интерес даже у опытных геймеров.


Информация о модах

все разблокировано

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 Теги темы: Unlocked

Скачать The Birdcage 3 (Мод, Unlocked) v0.1.171 MOD APK

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Скачать The Birdcage 3 (Мод, Unlocked) 941 Мб Ссылка 2 941 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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