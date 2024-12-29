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Mini GOLF Royal - Clash Battle (Мод меню)

Mini GOLF Royal - Clash Battle (Мод меню) 2.8.6

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Версия:
2.8.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
INLOGIC SPORTS - football tennis golf soccer
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
426
Скриншоты
Описание

Mini Golf Royal - это захватывающая и увлекательная игра, которая приглашает вас в мир мини-гольфа, полный соревнований и интриг. В этой игре вы сможете испытать свое мастерство и точность, соревнуясь с другими игроками в режиме реального времени на разнообразных и тщательно продуманных полях для мини-гольфа.


Игра предоставляет вам возможность сразиться с оппонентами в увлекательных 1 на 1 матчах, где вашей целью будет провести мяч через разнообразные маршруты и сложные препятствия, чтобы добраться до лунки. Каждое поле представляет собой уникальный вызов, требующий не только мастерства удара, но и стратегического мышления. Одним из ключевых элементов игры является минимизация количества ударов, необходимых для завершения поля. Точность и умение располагать мяч так, чтобы он попадал точно в лунку, будут важными навыками для достижения успеха.


Информация о модах
  • Меню модов
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  • VIP-пропуск включен
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Mini GOLF Royal - Clash Battle (Мод меню) v2.8.6 MOD APK

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Скачать Mini GOLF Royal - Clash Battle (Мод меню) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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