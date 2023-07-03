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Игра Tag Team Boxing (Мод, Unlocked)

Игра Tag Team Boxing (Мод, Unlocked) 8.8

4
0
Скачать (83 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fighting Arena
Версия:
8.8
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 83 Мб
id приложения:
com.fa.tag.boxing.fighting
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
2 242

Tag Team Boxing Game - это захватывающая игра, которая предоставляет игрокам возможность погрузиться в мир бокса и боевых искусств. Эта игра идеально подходит для людей, увлеченных боевыми видами искусства, особенно боксом, и она предоставляет захватывающий опыт в этой области.


В Tag Team Boxing Game игроки смогут участвовать в различных соревнованиях и боях, чтобы стать настоящими чемпионами. Они могут выбирать из различных бойцов и формировать команды для участия в командных схватках. Это добавляет стратегический элемент к игре, так как игроки должны выбирать подходящих бойцов и разрабатывать тактику для победы.


Графика и анимации в игре обогащают игровой опыт, делая бои реалистичными и захватывающими. Tag Team Boxing Game позволяет игрокам почувствовать адреналин и динамику боксерских поединков, и она обеспечивает увлекательное времяпрепровождение для всех, кто любит боевые виды искусств.


Скриншоты

Информация о модах

Золото, разблокированный персонаж

 Теги темы: Unlocked

Скачать Игра Tag Team Boxing (Мод, Unlocked) 8.8 взлом

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Скачать Игра Tag Team Boxing (Мод, Unlocked) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
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