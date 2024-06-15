Guardian War: RPG Pixel Games (Мод меню) 0.2.145
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ZITGA
Версия:
0.2.145
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 250
Guardian War: RPG Pixel Games - это увлекательная ролевая игра, в которой вам предстоит спасти принцессу, пройдя через множество захватывающих приключений и сражений. Вас ждут эпические битвы с могущественными боссами, которые потребуют от вас стратегического мышления и ловкости в бою.
Игра предоставляет вам возможность управлять разнообразными героями, каждый из которых обладает уникальными способностями. Вы сможете улучшать их снаряжение, чтобы повысить их боевую мощь и шансы на победу. Исследуйте различные ландшафты, начиная от густых лесов и заканчивая пустынными пустошами. Каждая локация скрывает в себе множество секретов и ценных ресурсов, которые можно использовать в вашей миссии.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона
- Режим бога
- Бесконечные деньги
- Неограниченные ресурсы
- Скорость игры
- Без рекламы
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