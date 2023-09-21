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Gemstone Legends — приключенческая тактическая RPG (Мод, Режим бога)

Gemstone Legends — приключенческая тактическая RPG (Мод, Режим бога) 0.52.782

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Версия:
0.52.782
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Stribog Games
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 110

Gemstone Legends - это захватывающая игра, где вам предстоит отправиться в волшебное приключение и собрать команду избранных героев. В этом мире каждый герой имеет свой собственный путь и судьбу, и вы должны сделать выбор, кому доверить свое сердце и судьбу.


Основной элемент игры связан с сражениями, и здесь важна ваша искусность. Вы будете сражаться в игровых боях, где вашими союзниками будут драгоценные камни. Собирая камни в стиле "три в ряд", вы можете создавать комбинации из трех или более камней одного цвета. Эти комбинации позволят вам активировать способности и атаки ваших персонажей. Камни могут также уничтожать целые ряды, что приносит вам награды и дополнительные возможности для сражения. Каждый ход в бою стратегически важен, и вам придется продумывать свои действия, чтобы одержать победу.


Gemstone Legends обещает увлекательные приключения, захватывающие сражения и уникальных персонажей. Вам предстоит исследовать мир, раскрывать его тайны и собирать легендарных героев в этой увлекательной игре.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Высокий урон
  • Режим бога
 Теги темы: Режим бога

Скачать Gemstone Legends — приключенческая тактическая RPG (Мод, Режим бога) 0.52.782 взлом

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Скачать Gemstone Legends — приключенческая тактическая RPG (Мод, Режим бога) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб

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Отзывы о Gemstone Legends — приключенческая тактическая RPG (Мод, Режим бога)


Комментарии (5)
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Гость Сергей
Гость Сергей 6 октября 2023 16:07
На первой главе зависла и всё
0
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Bigtom
Bigtom 13 октября 2022 12:29
Арена и босс не работают
0
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Гость Зэф
Гость Зэф 14 июля 2022 10:06
Ребята очень нужен мод на скорость боя ОЧЕНЬ!! ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ.
0
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Зэф
Зэф 29 апреля 2022 08:22
Почему ставишь вашу обнову ,на вашу же игру и игра вылетает ,приходиться занова  устонавливать с нуля и регаться а это большая проблема
+1
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Зэф
Зэф 14 апреля 2022 09:44
Спасибо все отлично
0
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