Описание

Добро пожаловать в Пасьянс Candy Crush — новый карточный пасьянс от создателей легендарной Candy Crush Saga! Погрузитесь в увлекательный мир игры «Три пика», где каждый уровень дарит вам радость, испытания и восхитительные награды. Тренируйте свой мозг, сохраняйте остроту ума и получайте бонусы за успешное прохождение сложных и захватывающих миссий.





Присоединяйтесь к культовым персонажам Candy Crush Saga и отправьтесь в незабываемое путешествие по всему миру, создавая чудесные открытки и собирая уникальные бустеры. Красочная графика, динамичная анимация и стильный дизайн позволят вам отвлечься от повседневных забот и насладиться игрой, которая идеально сочетает лучшие черты классических пасьянсов с забавными, но сложными препятствиями в стиле Candy Crush.