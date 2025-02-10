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Пасьянс Candy Crush (Мод меню)

Пасьянс Candy Crush (Мод меню) 1.0.21

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Версия:
1.0.21
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
King
Категория:
Карточные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
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Описание

Добро пожаловать в Пасьянс Candy Crush — новый карточный пасьянс от создателей легендарной Candy Crush Saga! Погрузитесь в увлекательный мир игры «Три пика», где каждый уровень дарит вам радость, испытания и восхитительные награды. Тренируйте свой мозг, сохраняйте остроту ума и получайте бонусы за успешное прохождение сложных и захватывающих миссий.


Присоединяйтесь к культовым персонажам Candy Crush Saga и отправьтесь в незабываемое путешествие по всему миру, создавая чудесные открытки и собирая уникальные бустеры. Красочная графика, динамичная анимация и стильный дизайн позволят вам отвлечься от повседневных забот и насладиться игрой, которая идеально сочетает лучшие черты классических пасьянсов с забавными, но сложными препятствиями в стиле Candy Crush.


Информация о модах
  • Добавить неограниченное количество монет
  • Полная текущая область
  • Завершите следующий этап заданий | Нравится Cotton Candy Plus
  • Игра с автоматическим выигрышем
  • Автоматическое воспроизведение

ПРИМЕЧАНИЕ:

– Когда вы открываете панель настроек, а затем закрываете ее, любая нажатая на ней кнопка будет активирована, например, для получения монет и т. д.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Пасьянс Candy Crush (Мод меню) v1.0.21 MOD APK

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Скачать Пасьянс Candy Crush (Мод меню) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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