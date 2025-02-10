Добро пожаловать в Пасьянс Candy Crush — новый карточный пасьянс от создателей легендарной Candy Crush Saga! Погрузитесь в увлекательный мир игры «Три пика», где каждый уровень дарит вам радость, испытания и восхитительные награды. Тренируйте свой мозг, сохраняйте остроту ума и получайте бонусы за успешное прохождение сложных и захватывающих миссий.
Присоединяйтесь к культовым персонажам Candy Crush Saga и отправьтесь в незабываемое путешествие по всему миру, создавая чудесные открытки и собирая уникальные бустеры. Красочная графика, динамичная анимация и стильный дизайн позволят вам отвлечься от повседневных забот и насладиться игрой, которая идеально сочетает лучшие черты классических пасьянсов с забавными, но сложными препятствиями в стиле Candy Crush.
- Добавить неограниченное количество монет
- Полная текущая область
- Завершите следующий этап заданий | Нравится Cotton Candy Plus
- Игра с автоматическим выигрышем
- Автоматическое воспроизведение
ПРИМЕЧАНИЕ:
– Когда вы открываете панель настроек, а затем закрываете ее, любая нажатая на ней кнопка будет активирована, например, для получения монет и т. д.
Скачать Пасьянс Candy Crush (Мод меню) v1.0.21 MOD APK
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