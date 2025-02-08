Описание

FLY PUNCH BOOM! – это аниме-файтинг, который воплощает всё, что вы когда-либо хотели испытать в динамичных сражениях! Игра предлагает захватывающий мультиплеер, позволяющий вам сражаться на ПК и консолях, объединяя игроков со всего мира в одном безумном боевом потоке.





В этом эпическом приключении вы будете летать на головокружительной скорости и наносить удары, от которых целые планеты буквально рушатся. Используйте окружающие объекты – от небоскрёбов до астероидов и даже китов – чтобы выполнять невероятно мощные суперприёмы и побеждать своих соперников. Каждый удар наполнен адреналином, а каждая битва превращается в настоящий праздник экшена и юмора.





Готовы ли вы испытать ощущения, которые заставят вас смеяться, удивляться и бросаться в бой, словно из сказки? Возможно, вы даже получите такой смачный удар, что представите, как вас на лету похищают пришельцы, или захотите столкнуться с эксцентричной птицей, напоминающей Элвиса, пока она не выстрелит в луну! С FLY PUNCH BOOM! каждый бой – это возможность испытать нечто совершенно уникальное и незабываемое.