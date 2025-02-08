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Fly Punch Boom - Аниме файтинг (Мод меню)

Fly Punch Boom - Аниме файтинг (Мод меню) 1.0.72

Погрузитесь в мир безумных аниме-баталий с кроссплатформенным мультиплеером
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Версия:
1.0.72
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Jollypunch Games
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

FLY PUNCH BOOM! – это аниме-файтинг, который воплощает всё, что вы когда-либо хотели испытать в динамичных сражениях! Игра предлагает захватывающий мультиплеер, позволяющий вам сражаться на ПК и консолях, объединяя игроков со всего мира в одном безумном боевом потоке.


В этом эпическом приключении вы будете летать на головокружительной скорости и наносить удары, от которых целые планеты буквально рушатся. Используйте окружающие объекты – от небоскрёбов до астероидов и даже китов – чтобы выполнять невероятно мощные суперприёмы и побеждать своих соперников. Каждый удар наполнен адреналином, а каждая битва превращается в настоящий праздник экшена и юмора.


Готовы ли вы испытать ощущения, которые заставят вас смеяться, удивляться и бросаться в бой, словно из сказки? Возможно, вы даже получите такой смачный удар, что представите, как вас на лету похищают пришельцы, или захотите столкнуться с эксцентричной птицей, напоминающей Элвиса, пока она не выстрелит в луну! С FLY PUNCH BOOM! каждый бой – это возможность испытать нечто совершенно уникальное и незабываемое.


Информация о модах

1. Высокий уровень здоровья

2. Бесконечная мана

3. Нет перезарядки

4. Обход обучения

5. Нет перезарядки телепортации (1 сек)

6. Высокая мощность

7. Высокая скорость

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Fly Punch Boom - Аниме файтинг (Мод меню) 214 Мб Ссылка 2 214 Мб

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