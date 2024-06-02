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wormate.io (Мод меню)

wormate.io (Мод меню) 4.0.19

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0
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Oleksandr Godoba
Версия:
4.0.19
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
id приложения:
io.wormate
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
91

wormate.io - Управляйте червяком и продержитесь как можно дольше. Геймплей настолько прост. Ты можешь сделать это? Фактически, этот способ игры — одна из первых платформ для игр на телефонах. Когда игры были ограничены 8-битной графикой, это считалось одной из самых захватывающих игр, когда-либо созданных. Поскольку игра развивается день ото дня, она по-прежнему сохраняет свои позиции. Wormate.io считается одним из самых привлекательных вариантов, которые можно найти на смартфонах.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Установить POV (увеличение)
 Теги темы: Мод меню

Скачать wormate.io (Мод меню) 4.0.19 взлом

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Скачать wormate.io (Мод меню)
50 Мб
Ссылка 2
50 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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