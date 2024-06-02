wormate.io (Мод меню) 4.0.19
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Версия:
4.0.19
Категория:
Обновлено:
2-06-2024, 12:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
91
wormate.io - Управляйте червяком и продержитесь как можно дольше. Геймплей настолько прост. Ты можешь сделать это? Фактически, этот способ игры — одна из первых платформ для игр на телефонах. Когда игры были ограничены 8-битной графикой, это считалось одной из самых захватывающих игр, когда-либо созданных. Поскольку игра развивается день ото дня, она по-прежнему сохраняет свои позиции. Wormate.io считается одним из самых привлекательных вариантов, которые можно найти на смартфонах.
Информация о модах
- Меню
- Установить POV (увеличение)
Скачать wormate.io (Мод меню) 4.0.19 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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