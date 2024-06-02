wormate.io - Управляйте червяком и продержитесь как можно дольше. Геймплей настолько прост. Ты можешь сделать это? Фактически, этот способ игры — одна из первых платформ для игр на телефонах. Когда игры были ограничены 8-битной графикой, это считалось одной из самых захватывающих игр, когда-либо созданных. Поскольку игра развивается день ото дня, она по-прежнему сохраняет свои позиции. Wormate.io считается одним из самых привлекательных вариантов, которые можно найти на смартфонах.