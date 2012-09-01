Несмотря на то что Вуконг является главным героем игры, его личная история не связана с основным сюжетом. В Monkey King: Myth of Skull возникает древняя сила из прошлых эпох, которая усиливает демонов, делая их сильнее. Это создает нестабильную ситуацию для человечества, превращая мир в настоящую пищу для монстров. Для противостояния этой угрозе был вызван герой по имени "Вуконг".





Хотя Вуконг известен своими подвигами, остальные персонажи в игре представлены совершенно новыми. Сюжет игры обращается к прошлому, что отражается в разнообразии ландшафтов — от рек и гор до океанов и озер. Главному герою предстоит разгадать загадку этой трагедии и уничтожить демонов, исследуя множество новых территорий, полных увлекательных приключений и событий.