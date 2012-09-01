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Monkey King: Myth of Skull (Мод Меню)

Monkey King: Myth of Skull (Мод Меню) 0.3.7

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Версия:
0.3.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 178 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
89

Несмотря на то что Вуконг является главным героем игры, его личная история не связана с основным сюжетом. В Monkey King: Myth of Skull возникает древняя сила из прошлых эпох, которая усиливает демонов, делая их сильнее. Это создает нестабильную ситуацию для человечества, превращая мир в настоящую пищу для монстров. Для противостояния этой угрозе был вызван герой по имени "Вуконг".


Хотя Вуконг известен своими подвигами, остальные персонажи в игре представлены совершенно новыми. Сюжет игры обращается к прошлому, что отражается в разнообразии ландшафтов — от рек и гор до океанов и озер. Главному герою предстоит разгадать загадку этой трагедии и уничтожить демонов, исследуя множество новых территорий, полных увлекательных приключений и событий.


Скриншоты

Информация о модах

Меню

Режим бога

Бесплатное обновление

Скин/оружие разблокировано

Объявления удалены

 Теги темы: Мод меню

Скачать Monkey King: Myth of Skull (Мод Меню) 0.3.7 взлом

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Скачать Monkey King: Myth of Skull (Мод Меню) 178 Мб Ссылка 2 178 Мб

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