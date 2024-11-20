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Dust Lands Survival GO! (Мод меню)

Dust Lands Survival GO! (Мод меню) 9.3.8

Исследуйте постапокалиптические пустоши, выживая и восстанавливая цивилизацию
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Версия:
9.3.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Games Hub Hong Kong Limited
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 984 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 410
Скриншоты
Описание

Dust Lands погружает вас в захватывающий мир после апокалипсиса, где выживание становится конечной целью. В этой многопользовательской игре каждый игрок становится лидером группы выживших, стараясь не только сохранить жизнь своих подопечных, но и восстановить частицу цивилизации под землей, в мощном подземном бункере.


Задача игроков — исследовать опустошенные кризисом пустоши, которые кишат монстрами-мутантами, и находить ценные ресурсы и сокровища, оставшиеся от мира, который когда-то знали. Игра предлагает глубокий сюжет, в котором игрокам предстоит раскрыть темные тайны, скрытые среди руин, и взять на себя роль лидера Альянса, чтобы поставить начало новому мировому порядку.


"Dust Lands" не просто игра о выживании; это вызов, в котором вам предстоит строить, сражаться, стратегически планировать и дипломатично взаимодействовать с другими игроками, чтобы возродить человеческую цивилизацию из пепла постапокалиптического мира. Ваша способность адаптироваться, принимать быстрые решения и работать в команде с другими выжившими определит ваш успех в этом непростом мире.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

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