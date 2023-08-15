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First Strike (Мод, Unlocked)

First Strike (Мод, Unlocked) 4.11.6

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Версия:
4.11.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Blindflug Studios AG
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
23 878
Скриншоты
Описание

First Strike - захватывающая игра, которая рассказывает о ядерной войне и ее последствиях. В этой увлекательной игре вам предстоит расширять свои территории, уничтожать врагов и исследовать новые технологии. Вы окажетесь в мире, где государства сражаются за господство и контроль над ресурсами. Ваша задача - разработать стратегию, которая позволит вам выжить и победить в этой опасной битве. Вы сможете использовать различные тактики и военные приемы, чтобы достичь своих целей.


Игра предлагает различные режимы, включая мультиплеер и deathmatch, где вы сможете соревноваться с другими игроками и проверить свои навыки. Вы также сможете исследовать новые технологии, которые помогут вам укрепить свою позицию и повысить эффективность вашей армии.


First Strike Mod Apk предлагает захватывающий геймплей, реалистическую графику и разнообразные миссии. Вам предстоит принимать стратегические решения, чтобы преодолеть врагов и достичь победы в этом мире ядерной войны. Осторожно! Эта игра содержит тематику ядерной войны и может быть неподходящей для некоторых пользователей. Рекомендуется играть с осторожностью и учитывать свои предпочтения в отношении игровых контентов.


Информация о модах

1. Доступны все суперсилы

2. Доступно все супероружие

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 Теги темы: Unlocked

Скачать First Strike (Мод, Unlocked) v4.11.6 MOD APK

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Скачать First Strike (Мод, Unlocked) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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