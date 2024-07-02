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Scary Mansion：Страшная игра 3D (Мод, Режим бога)

Scary Mansion：Страшная игра 3D (Мод, Режим бога) 1.137

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Версия:
1.137
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Skytec Games, Inc.
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 177 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 997

Scary Mansion: Страшная игра 3D - это захватывающая игра, которая погрузит вас в мир ужаса и тайн. В этой игре вы окажетесь в заброшенном особняке, где вас ожидают ужасающие события и мрачные загадки.


Игра начинается с того, что вы слышите звук дыхания в темноте и видите приближающуюся черную тень. Ваш персонаж запаниковал, и ваша задача - помочь ему выжить и разгадать тайны особняка. Особняк наполнен мрачными и страшными событиями, и вы должны исследовать его, чтобы найти ответы. В игре вас ждут ужасающие сцены, кровавые моменты и загадочные головоломки. Вам придется исследовать каждый уголок особняка, чтобы раскрывать его мрачную историю и понять, что происходило здесь.


Scary Mansion: Страшная игра 3D предлагает игрокам атмосферу настоящего ужаса и мистики. Эта игра подарит вам адреналин и заставит вас вникнуть в темные тайны особняка. Готовы ли вы сразиться со страхом и найти ответы в этой мрачной истории?


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Режим бога
  • Тупой враг
  • Разблокирован Премиум

МОД 2

  • Вы можете получить бесплатные вещи без рекламы (монеты, подсказки).



 Теги темы: Режим бога, Хоррор

Скачать Scary Mansion：Страшная игра 3D (Мод, Режим бога) 1.137 взлом

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Скачать Scary Mansion：Страшная игра 3D (Мод, Режим бога) 177 Мб Ссылка 2 177 Мб

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