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Снайпер Арена: 3Д онлайн шутер (Мод, Много патронов)

Снайпер Арена: 3Д онлайн шутер (Мод, Много патронов) 2.1.1

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Версия:
2.1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nordcurrent
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 399
Скриншоты
Описание

Sniper Arena – это захватывающий снайперский экшн, в котором игроки могут погрузиться в мир профессиональных снайперских сражений. Эта игра предлагает уникальную возможность раскрыть свой потенциал как снайпера и сразиться в интенсивных боях на различных аренах.


В "Sniper Arena" игроки могут выбирать из множества игровых режимов, каждый из которых имеет свои правила и стратегии. Это разнообразие геймплея позволяет игрокам исследовать разные аспекты снайперских сражений и находить те стили игры, которые им наиболее подходят.


Одной из захватывающих особенностей игры является возможность соревноваться с тысячами игроков со всего мира. Благодаря этому, "Sniper Arena" предлагает не только персональный вызов и совершенствование навыков, но и возможность участвовать в глобальной снайперской борьбе, сражаясь за победы и ценные награды.


Информация о модах
  • Неограниченное количество патронов + без перезарядки

Нужен рут

Работа на эмуляторе

Как: установить оригинальный APK, войти в Google Play, установить поверх него Unsign APK.



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 Теги темы: Много патронов

Скачать Снайпер Арена: 3Д онлайн шутер (Мод, Много патронов) v2.1.1 MOD APK

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Скачать Снайпер Арена: 3Д онлайн шутер (Мод, Много патронов) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer

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