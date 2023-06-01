Scary Teacher 3D Stone Age — это увлекательная 3D-игра-симулятор, которая сочетает в себе азарт розыгрышей с юмором забавных приключений. В этой игре вы присоединяетесь к Нику и Тани, двум заядлым шутникам, которые путешествуют по эпохе каменного века и сталкиваются с печально известным Страшным Учителем. Приготовьтесь к незабываемым приключениям, наполненным хитрыми стратегиями, веселыми розыгрышами и бесконечным смехом.





В ней игроки берут на себя роли Ника и Тани, двух озорных персонажей, которые обожают устраивать розыгрыши. Сеттинг каменного века добавляет уникальную особенность игровому процессу, позволяя игрокам исследовать доисторический мир с его суровыми ландшафтами. Исследуйте высокие деревья, древние деревни и другие тщательно проработанные детали, которые перенесут вас в прошлое.





Эта офлайн-игра предлагает захватывающий игровой процесс, в котором игрокам предстоит применять хитрые стратегии и ловкость, чтобы успешно разыгрывать Страшного Учителя и избегать его гнева. Scary Teacher 3D Stone Age — это идеальный выбор для тех, кто ищет комбинацию юмора, приключений и вызовов в одной игре. Наслаждайтесь исследованием древнего мира и веселыми розыгрышами в этой уникальной и увлекательной игре-симуляторе.