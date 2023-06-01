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Scary Teacher Stone Age (Мод, Много денег)

Scary Teacher Stone Age (Мод, Много денег) 2.9.8

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3
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Z & K Games
Версия:
2.9.8
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 403 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 101

Scary Teacher 3D Stone Age — это увлекательная 3D-игра-симулятор, которая сочетает в себе азарт розыгрышей с юмором забавных приключений. В этой игре вы присоединяетесь к Нику и Тани, двум заядлым шутникам, которые путешествуют по эпохе каменного века и сталкиваются с печально известным Страшным Учителем. Приготовьтесь к незабываемым приключениям, наполненным хитрыми стратегиями, веселыми розыгрышами и бесконечным смехом.


В ней игроки берут на себя роли Ника и Тани, двух озорных персонажей, которые обожают устраивать розыгрыши. Сеттинг каменного века добавляет уникальную особенность игровому процессу, позволяя игрокам исследовать доисторический мир с его суровыми ландшафтами. Исследуйте высокие деревья, древние деревни и другие тщательно проработанные детали, которые перенесут вас в прошлое.


Эта офлайн-игра предлагает захватывающий игровой процесс, в котором игрокам предстоит применять хитрые стратегии и ловкость, чтобы успешно разыгрывать Страшного Учителя и избегать его гнева. Scary Teacher 3D Stone Age — это идеальный выбор для тех, кто ищет комбинацию юмора, приключений и вызовов в одной игре. Наслаждайтесь исследованием древнего мира и веселыми розыгрышами в этой уникальной и увлекательной игре-симуляторе.


Скриншоты

Информация о модах

Много золотых монет, бриллиантов

 Теги темы: Много денег

Скачать Scary Teacher Stone Age (Мод, Много денег) 2.9.8 взлом

Можно скачать версию "1.3.0", новая версия скоро появится!


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Скачать Scary Teacher Stone Age (Мод, Много денег) 403 Мб Ссылка 2 403 Мб
Скачать Scary Teacher Stone Age 2.9.8
Скачать Scary Teacher Stone Age 2.9.8 (Ссылка 2)

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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