Hero Making Tycoon (Мод, Без рекламы) 2.1.8
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Версия:
2.1.8
Категория:
Обновлено:
2-06-2024, 23:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
4 832
Hero Making Tycoon - Постройте укрепленную крепость и сразитесь с бесконечной ордой монстров. Игра наполнена действием и приключениями, а также беззаботным внешним видом и повседневным стилем жизни. В нем есть обновленный многопользовательский онлайн-режим и бесплатные обновления. Игра идеально подходит для детей всех возрастов, в нее можно играть как одному, так и с компанией друзей! Начните легендарное путешествие сегодня!
Не ждите больше, приходите в удивительный магазин сосисок сегодня, чтобы получить свою цифровую копию нашей игры и начать свое приключение.
Информация о модах
МОД 1
- Обновление Дайте вам деньги
- Убийство одним ударом
МОД 2
- МНОЖИТЕЛЬ АТАКИ
- МЕНЮ МОДОВ
МОД 3
- Бесплатная покупка
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