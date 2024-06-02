Hero Making Tycoon - Постройте укрепленную крепость и сразитесь с бесконечной ордой монстров. Игра наполнена действием и приключениями, а также беззаботным внешним видом и повседневным стилем жизни. В нем есть обновленный многопользовательский онлайн-режим и бесплатные обновления. Игра идеально подходит для детей всех возрастов, в нее можно играть как одному, так и с компанией друзей! Начните легендарное путешествие сегодня!





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