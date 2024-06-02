android-1.ru / Игры / Симуляторы / Hero Making Tycoon (Мод, Без рекламы)
Hero Making Tycoon (Мод, Без рекламы)

Hero Making Tycoon (Мод, Без рекламы) 2.1.8

6
5
Скачать (160 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Hello Games Team
Версия:
2.1.8
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.hg.heromaking
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
4 832

Hero Making Tycoon - Постройте укрепленную крепость и сразитесь с бесконечной ордой монстров. Игра наполнена действием и приключениями, а также беззаботным внешним видом и повседневным стилем жизни. В нем есть обновленный многопользовательский онлайн-режим и бесплатные обновления. Игра идеально подходит для детей всех возрастов, в нее можно играть как одному, так и с компанией друзей! Начните легендарное путешествие сегодня!


Не ждите больше, приходите в удивительный магазин сосисок сегодня, чтобы получить свою цифровую копию нашей игры и начать свое приключение.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Обновление Дайте вам деньги
  • Убийство одним ударом

МОД 2

  • МНОЖИТЕЛЬ АТАКИ
  • МЕНЮ МОДОВ

МОД 3

  • Бесплатная покупка
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Hero Making Tycoon (Мод, Без рекламы) 2.1.8 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
160 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Mud Offroad:Crawling Simulator (Мод, Много денег)
Mud Offroad:Crawling Simulator (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.0
Nightclub Tycoon: Idle Manager (Мод, Много денег)
Nightclub Tycoon: Idle Manager (Мод, Много денег)
Версия: 1.23.002
Monarchy: империя королевств (мод, Unlocked)
Monarchy: империя королевств (мод, Unlocked)
Версия: 0.0.3
My First Summer Car: Механик (Мод, Много денег)
My First Summer Car: Механик (Мод, Много денег)
Версия: 2.7
Hungry Hearts Diner (Мод, Много денег/Энергии)
Hungry Hearts Diner (Мод, Много денег/Энергии)
Версия: 1.3.3
BiBi Dolls: Dress Up Game (Мод, Без рекламы)
BiBi Dolls: Dress Up Game (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.4.4
Merge & Fight (Авто-победа/Мод меню)
Merge & Fight (Авто-победа/Мод меню)
Версия: 1.1.09
Love Saga: Romantic story game (мод, Без рекламы)
Love Saga: Romantic story game (мод, Без рекламы)
Версия: 0.0.5

Отзывы о Hero Making Tycoon (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив