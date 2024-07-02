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Merge & Fight (Авто-победа/Мод меню)

Merge & Fight (Авто-победа/Мод меню) 1.1.13

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Версия:
1.1.13
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Panther & Leopard
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 838

Пришло время рыцарям и монстрам объединиться и сразиться. Ваша миссия проста: объедините имеющихся в вашем распоряжении солдат, рыцарей, волшебников и лучников, чтобы победить врагов на поле боя. Вам нужно будет быстро объединить свои войска и бойцов, чтобы победить в этом эпическом боевом симуляторе, одной из самых крутых игр слияния.


Merge & Fight, крутая стратегическая игра в реальном времени с элементами, напоминающими легенды о монстрах и эпические боевые симуляторы, такие как God of War, имеет все, что вам нужно, чтобы объединять бойцов и лучников, объединяться и сражаться с героями, объединять волшебников, а также наслаждаться и побеждать в битве. . Чтобы победить всех врагов и монстров, вы должны объединить своих воинов, рыцарей, бойцов, лучников и волшебников. С драконами, динозаврами, орками, зомби, скелетами, эльфами и другими врагами можно с уверенностью сказать, что победа будет нелегкой.


Скриншоты

Информация о модах

Авто победа

Мод меню

 Теги темы: Мод меню

Скачать Merge & Fight (Авто-победа/Мод меню) 1.1.13 взлом

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Скачать Merge & Fight (Авто-победа/Мод меню) 85 МБ Ссылка 2 85 МБ

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