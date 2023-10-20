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Car Mechanic Simulator 23 (Мод, много денег)

Car Mechanic Simulator 23 (Мод, много денег) 2.1.123

30
4
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PlayWay SA
Версия:
2.1.123
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 227 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
30
Комментарии:
0
Просмотров:
14 376

Найдите время, чтобы прочитать это, чтобы вы знали, о чем игра. И прежде чем закрыть это, знайте, что это НЕ просто демо-версия игры, это APK, который можно использовать для полноценной игры.


Car Mechanic Simulator 23 Mod APK — игра про ремонт автомобилей и моторов. Это своего рода визуальный мастер-класс для всех, кто любит автомобили, но предпочитает смотреть на них, а не работать над ними! Вы начинаете с плохо работающей машины и должны балансировать свое время между ее ремонтом или наблюдением за тем, как она все больше и больше ломается по мере прохождения уровней. Однако будьте осторожны, потому что это непростое решение, и вам определенно потребуется некоторая стратегия, если вы хотите победить!


Находи автомобили в старых и заброшенных сараях, занимайся ремонтом двигателя, увеличением его мощности и привода в нормальное состояние. Ты сможешь отремонтировать и выхлопную трубу, тормозные системы, коробку переключения передач и многое другое! Зачищай детали от ржавчины и перекрашивай в нужный цвет, лакируй старые авто и накладывай шпаклёвку. Ты сможешь неплохо заработать на продаже отремонтированных автомобилей, находи постоянных покупателей.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег, Автомобили

Скачать Car Mechanic Simulator 23 (Мод, много денег) 2.1.123 взлом

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Скачать Car Mechanic Simulator 23 (Мод, много денег)
227 Мб
Ссылка 2
227 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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