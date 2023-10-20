Найдите время, чтобы прочитать это, чтобы вы знали, о чем игра. И прежде чем закрыть это, знайте, что это НЕ просто демо-версия игры, это APK, который можно использовать для полноценной игры.



Car Mechanic Simulator 23 Mod APK — игра про ремонт автомобилей и моторов. Это своего рода визуальный мастер-класс для всех, кто любит автомобили, но предпочитает смотреть на них, а не работать над ними! Вы начинаете с плохо работающей машины и должны балансировать свое время между ее ремонтом или наблюдением за тем, как она все больше и больше ломается по мере прохождения уровней. Однако будьте осторожны, потому что это непростое решение, и вам определенно потребуется некоторая стратегия, если вы хотите победить!





Находи автомобили в старых и заброшенных сараях, занимайся ремонтом двигателя, увеличением его мощности и привода в нормальное состояние. Ты сможешь отремонтировать и выхлопную трубу, тормозные системы, коробку переключения передач и многое другое! Зачищай детали от ржавчины и перекрашивай в нужный цвет, лакируй старые авто и накладывай шпаклёвку. Ты сможешь неплохо заработать на продаже отремонтированных автомобилей, находи постоянных покупателей.