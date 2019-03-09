Them Bombs! Кооперативная игра (2-4 игрока) (Мод, Unlocked) - ты находишься в месте, где совсем скоро произойдёт взрыв бомбы. Тут установлены часы с обратным отсчётом до взрыва, решайте какой провод нужно перерезать и спасти свою жизнь. Обезвредь взрывное устройство за ограниченное количество времени, испытай весь адреналин в данной ситуации. Проверь себя, сколько человек ты сможешь спасти?
Обезвреживай взрывное устройство только по указаниям экспертов.
Держите себя в руках при любых обстоятельствах.
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Скачать Them Bombs! Кооперативная игра (Мод, Unlocked) v3.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.