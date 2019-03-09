Описание

Them Bombs! Кооперативная игра (2-4 игрока) (Мод, Unlocked) - ты находишься в месте, где совсем скоро произойдёт взрыв бомбы. Тут установлены часы с обратным отсчётом до взрыва, решайте какой провод нужно перерезать и спасти свою жизнь. Обезвредь взрывное устройство за ограниченное количество времени, испытай весь адреналин в данной ситуации. Проверь себя, сколько человек ты сможешь спасти?

Обезвреживай взрывное устройство только по указаниям экспертов.

Держите себя в руках при любых обстоятельствах.