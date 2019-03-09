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Them Bombs! Кооперативная игра (Мод, Unlocked)

Them Bombs! Кооперативная игра (Мод, Unlocked) 3.0.0

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Версия:
3.0.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Yellow Dot
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 484
Скриншоты
Описание

Them Bombs! Кооперативная игра (2-4 игрока) (Мод, Unlocked) - ты находишься в месте, где совсем скоро произойдёт взрыв бомбы. Тут установлены часы с обратным отсчётом до взрыва, решайте какой провод нужно перерезать и спасти свою жизнь. Обезвредь взрывное устройство за ограниченное количество времени, испытай весь адреналин в данной ситуации. Проверь себя, сколько человек ты сможешь спасти?

Обезвреживай взрывное устройство только по указаниям экспертов.

Держите себя в руках при любых обстоятельствах.


Информация о модах

Приобретён весь платный контент.

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Them Bombs! Кооперативная игра (Мод, Unlocked) v3.0.0 MOD APK

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Скачать Them Bombs! Кооперативная игра (Мод, Unlocked) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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