Космические горизонты: линия фронта (Мод, Много денег) - Аркадная игра в стиле "Защита башен", все происходящие действия разворачиваются во вселенной "Космические горизонты". Защищайте космическую станцию от захватчиков, для этого используйте множество союзных космических кораблей, с возможностью их улучшения.

Погрузись в динамические бои, испытайте гибкий конструктор по улучшению своих кораблей, вы сможете устанавливать более 160+ видов вооружения, на свои летательные аппараты.

Вас ждёт хорошая сочетающаяся музыка и красивая графика.