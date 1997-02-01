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Космические горизонты: линия фронта (Мод, Много денег)

Космические горизонты: линия фронта (Мод, Много денег) 3.0.0

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Pavel Zinchenko
Версия:
3.0.0
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 54 Мб
id приложения:
com.ZipasGames.Frontier
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 762

Космические горизонты: линия фронта (Мод, Много денег) - Аркадная игра в стиле "Защита башен", все происходящие действия разворачиваются во вселенной "Космические горизонты". Защищайте космическую станцию от захватчиков, для этого используйте множество союзных космических кораблей, с возможностью их улучшения.

Погрузись в динамические бои, испытайте гибкий конструктор по улучшению своих кораблей, вы сможете устанавливать более 160+ видов вооружения, на свои летательные аппараты.

Вас ждёт хорошая сочетающаяся музыка и красивая графика.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество денег

2. Неограниченное количество звезд

3. Неограниченное количество токенов

 Теги темы: Много денег

Скачать Космические горизонты: линия фронта (Мод, Много денег) 3.0.0 взлом

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Скачать Космические горизонты: линия фронта (Мод, Много денег)
54 Мб
Ссылка 2
54 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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