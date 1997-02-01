Космические горизонты: линия фронта (Мод, Много денег) 3.0.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Pavel Zinchenko
Версия:
3.0.0
Обновлено:
Сегодня, 10:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 762
Космические горизонты: линия фронта (Мод, Много денег) - Аркадная игра в стиле "Защита башен", все происходящие действия разворачиваются во вселенной "Космические горизонты". Защищайте космическую станцию от захватчиков, для этого используйте множество союзных космических кораблей, с возможностью их улучшения.
Погрузись в динамические бои, испытайте гибкий конструктор по улучшению своих кораблей, вы сможете устанавливать более 160+ видов вооружения, на свои летательные аппараты.
Вас ждёт хорошая сочетающаяся музыка и красивая графика.
Информация о модах
1. Неограниченное количество денег
2. Неограниченное количество звезд
3. Неограниченное количество токенов
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