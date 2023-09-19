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Pinball Deluxe: Reloaded (Мод, Unlocked)

Pinball Deluxe: Reloaded 2.8.5

Unlocked
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Версия:
2.8.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Made Of Bits
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
962
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в ностальгическую атмосферу искусства пинбола с Pinball Deluxe: Reloaded. Эта классическая, но обновленная аркадная игра привнесет радость и волнение в ваши игровые сессии. С широким выбором настраиваемых столов и разнообразием шаров силы и модов, она превратит ваши игровые впечатления в нечто особенное.


Pinball Deluxe: Reloaded предлагает вам десять уникальных столов, каждый из которых создан с любовью и вниманием к деталям. Каждый стол имеет свои собственные особенности и сложности, которые представляют собой настоящий вызов для вашего мастерства и стратегического мышления. Отправьтесь в захватывающее путешествие, исследуя различные уровни и совершенствуя свои навыки пинбола.

Игра Pinball Deluxe: Reloaded также предлагает вам возможность соревноваться с другими игроками, устанавливать рекорды и подниматься в рейтинге. Соревнуйтесь за первое место, покажите свою мастерство и станьте легендой пинбола. Все это обрамлено прекрасной графикой и звуковыми эффектами, которые подчеркнут атмосферу игры и погрузят вас в захватывающий игровой мир.


Откройте для себя восхитительное сочетание аркадного экшена и стратегической игры в Pinball Deluxe: Reloaded. Подготовьтесь к захватывающему путешествию по пинбольным столам и воплотите свои навыки в этой увлекательной игре, которая обещает многочасовое развлечение и незабываемые впечатления.


Информация о модах
  • Разблокировать все столы
  • Всегда бесплатное вращение
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Pinball Deluxe: Reloaded (Мод, Unlocked) v2.8.5 MOD APK

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Скачать Pinball Deluxe: Reloaded (Мод, Unlocked) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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