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Little Robot (Мод, Много денег)

Little Robot (Мод, Много денег) 0.4.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Версия:
0.4.1
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
951

Студия мобильных игр Yso Corp создала Little Robot. С момента своего выпуска эта игра стала хитом среди игроков благодаря увлекательному игровому процессу и оригинальному сюжету. Оригинальный сюжет Новый сюжет — одна из самых ярких характеристик «Маленького робота». Игрок берет на себя роль потерянного робота, пытающегося ориентироваться в мире, полном опасных препятствий. Роботу предстоит пройти множество сложных уровней, чтобы вернуться домой. Сюжет игры достаточно интересен, чтобы заинтересовать игроков.


Геймплей Little Robot — еще одна причина, по которой он стал таким популярным среди мобильных геймеров. Игра не слишком сложна, но представляет достаточно проблем, чтобы заинтересовать игроков. Управление в игре интуитивно понятное; Прохождение уровня может быть достигнуто с помощью нескольких нажатий или свайпов. Головоломки в игре требуют от игрока критического мышления и дедуктивного мышления для решения.



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Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

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