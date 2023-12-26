Описание

Idle Stonks Tycoon - это игра-симулятор, в которой игроки могут соревноваться за инвестиции и зарабатывать виртуальные деньги. В этой игре вы играете роль генерального директора компании и учитесь, как автоматизировать свои инвестиции, чтобы они приносили прибыль в будущем.





Основная механика игры, вероятно, заключается в том, чтобы стратегически вкладывать свои средства в разные активы, следить за их доходностью и оптимизировать свои инвестиции. В таких симуляторах обычно есть элементы управления временем и роста компании, что делает игровой процесс интересным и вызывает желание развивать свой бизнес.