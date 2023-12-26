Версия:
3.4.886
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
East Side Games Studio
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
918
Описание
Idle Stonks Tycoon - это игра-симулятор, в которой игроки могут соревноваться за инвестиции и зарабатывать виртуальные деньги. В этой игре вы играете роль генерального директора компании и учитесь, как автоматизировать свои инвестиции, чтобы они приносили прибыль в будущем.
Основная механика игры, вероятно, заключается в том, чтобы стратегически вкладывать свои средства в разные активы, следить за их доходностью и оптимизировать свои инвестиции. В таких симуляторах обычно есть элементы управления временем и роста компании, что делает игровой процесс интересным и вызывает желание развивать свой бизнес.
Информация о модах
- Неограниченное количество всех валют.
Советы: включите эту функцию во время загрузки игры.
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