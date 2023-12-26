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Idle Stonks Tycoon (Мод, Много денег)

Idle Stonks Tycoon (Мод, Много денег) 3.4.886

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Версия:
3.4.886
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
East Side Games Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
918
Скриншоты
Описание

Idle Stonks Tycoon - это игра-симулятор, в которой игроки могут соревноваться за инвестиции и зарабатывать виртуальные деньги. В этой игре вы играете роль генерального директора компании и учитесь, как автоматизировать свои инвестиции, чтобы они приносили прибыль в будущем.


Основная механика игры, вероятно, заключается в том, чтобы стратегически вкладывать свои средства в разные активы, следить за их доходностью и оптимизировать свои инвестиции. В таких симуляторах обычно есть элементы управления временем и роста компании, что делает игровой процесс интересным и вызывает желание развивать свой бизнес.


Информация о модах
  • Неограниченное количество всех валют.

Советы: включите эту функцию во время загрузки игры.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Stonks Tycoon (Мод, Много денег) v3.4.886 MOD APK

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Скачать Idle Stonks Tycoon (Мод, Много денег) 79 Мб Ссылка 2 79 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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