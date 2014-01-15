Adventure Bay - Paradise Farm (Мод, Много денег) 1.15.14
Adventure Bay - это уникальная игра, в которой игрокам предстоит восстановить старый город и сделать его процветающим. В этой игре основное внимание уделяется управлению ресурсами и развитию города.
Игроки будут иметь четкие планы и цели, чтобы эффективно восстановить и развить город. Важным аспектом игры является управление различными типами ресурсов, которые необходимы для строительства новых зданий и обеспечения процветания города.
Сельское хозяйство также играет важную роль в игре, где игроки могут использовать восстановленные участки земли для выращивания различных культур и разведения животных. Эти животные, такие как коровы, овцы и куры, будут приносить разнообразные продукты, которые можно использовать для улучшения города и удовлетворения потребностей его жителей.
Неограниченное количество драгоценных камней
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