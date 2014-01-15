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Adventure Bay - Paradise Farm (Мод, Много денег)

Adventure Bay - Paradise Farm (Мод, Много денег) 1.15.14

6
2
Скачать (275 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
GAMEGOS
Версия:
1.15.14
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 275 Мб
id приложения:
com.gamegos.adventure.bay.paradise.farm
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
6
Просмотров:
10 483

Adventure Bay - это уникальная игра, в которой игрокам предстоит восстановить старый город и сделать его процветающим. В этой игре основное внимание уделяется управлению ресурсами и развитию города.


Игроки будут иметь четкие планы и цели, чтобы эффективно восстановить и развить город. Важным аспектом игры является управление различными типами ресурсов, которые необходимы для строительства новых зданий и обеспечения процветания города.


Сельское хозяйство также играет важную роль в игре, где игроки могут использовать восстановленные участки земли для выращивания различных культур и разведения животных. Эти животные, такие как коровы, овцы и куры, будут приносить разнообразные продукты, которые можно использовать для улучшения города и удовлетворения потребностей его жителей.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество драгоценных камней

 Теги темы: Много денег

Скачать Adventure Bay - Paradise Farm (Мод, Много денег) 1.15.14 взлом

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Скачать Adventure Bay - Paradise Farm (Мод, Много денег)
275 Мб
Ссылка 2
275 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Adventure Bay - Paradise Farm (Мод, Много денег)


Комментарии (6)
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Гость Настя
Гость Настя 31 марта 2023 16:47
Мод идет на неограниченное количество монет, бесплатное завершение, но не на алмазы бесплатные
0
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Анастасия
Анастасия 27 марта 2023 16:17
Мод не работает
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 20 февраля 2023 20:30
Мод не работает
0
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Анастасия
Анастасия 17 февраля 2023 23:39
Мод не работает
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 февраля 2023 00:36
Ольга Полякова, Обычно есть разные варианты, возможно там сохранение с большим количеством денег или потратить что-бы получить больше денег
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 15 февраля 2023 20:02
МОД почему-то не работает. Подскажите как мод включить в игре?
0
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