Описание

В Warnet Simulator игроки получают возможность стать талантливыми боссами, способными контролировать и организовывать работу в своем магазине наиболее разумным и упорядоченным образом. Каждый день их магазин будет привлекать множество покупателей, желающих не только поиграть в игры, но и воспользоваться интернетом. Для обслуживания и удовлетворения всех их потребностей игрокам необходимо проявлять энтузиазм и вежливость во время обслуживания.





В игре у игроков есть возможность построить свое собственное просторное кафе, чтобы привлечь внимание еще большего количества клиентов. Они могут обратиться к друзьям или другим игрокам за помощью в создании и развитии интернет-магазина. Однако для успешного управления всем этим, а также для решения непредвиденных ситуаций, игрокам придется развивать свои управленческие навыки и находить наилучшие решения для всех аспектов своего бизнеса.





В Warnet Simulator каждый игрок имеет возможность преследовать свои мечты и играть в максимально комфортном режиме, создавая и развивая собственный бизнес в виртуальном мире магазина.