В Warnet Simulator игроки получают возможность стать талантливыми боссами, способными контролировать и организовывать работу в своем магазине наиболее разумным и упорядоченным образом. Каждый день их магазин будет привлекать множество покупателей, желающих не только поиграть в игры, но и воспользоваться интернетом. Для обслуживания и удовлетворения всех их потребностей игрокам необходимо проявлять энтузиазм и вежливость во время обслуживания.
В игре у игроков есть возможность построить свое собственное просторное кафе, чтобы привлечь внимание еще большего количества клиентов. Они могут обратиться к друзьям или другим игрокам за помощью в создании и развитии интернет-магазина. Однако для успешного управления всем этим, а также для решения непредвиденных ситуаций, игрокам придется развивать свои управленческие навыки и находить наилучшие решения для всех аспектов своего бизнеса.
В Warnet Simulator каждый игрок имеет возможность преследовать свои мечты и играть в максимально комфортном режиме, создавая и развивая собственный бизнес в виртуальном мире магазина.
Unlimited Gold
Неограниченный SP
Неограниченный LP
Неограниченный KEYS
Неограниченный WP
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MOD V2
=> Контроллер богатства
Бесконечные деньги Неограниченное золото Неограниченный ВП Неограниченный специальный жетон => Контроллер NPC Нет бомбардировщика Нет призрака Нет затемнения Интернет без выреза Нет разгневанных клиентов Отсутствие беглых клиентов Клиенты без конфликтов
Скачать Warnet Simulator (Мод, Много денег) v3.3.16 MOD APK
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