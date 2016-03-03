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Warnet Simulator (Мод, Много денег)

Warnet Simulator (Мод, Много денег) 3.3.16

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Версия:
3.3.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Akhir Pekan Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 841
Скриншоты
Описание

В Warnet Simulator игроки получают возможность стать талантливыми боссами, способными контролировать и организовывать работу в своем магазине наиболее разумным и упорядоченным образом. Каждый день их магазин будет привлекать множество покупателей, желающих не только поиграть в игры, но и воспользоваться интернетом. Для обслуживания и удовлетворения всех их потребностей игрокам необходимо проявлять энтузиазм и вежливость во время обслуживания.


В игре у игроков есть возможность построить свое собственное просторное кафе, чтобы привлечь внимание еще большего количества клиентов. Они могут обратиться к друзьям или другим игрокам за помощью в создании и развитии интернет-магазина. Однако для успешного управления всем этим, а также для решения непредвиденных ситуаций, игрокам придется развивать свои управленческие навыки и находить наилучшие решения для всех аспектов своего бизнеса.


В Warnet Simulator каждый игрок имеет возможность преследовать свои мечты и играть в максимально комфортном режиме, создавая и развивая собственный бизнес в виртуальном мире магазина.


Информация о модах

Unlimited Gold

Неограниченный SP

Неограниченный LP

Неограниченный KEYS

Неограниченный WP


Информация: Для сохранения нажмите «Вернуться в главное меню».


MOD V2

=> Контроллер богатства

  1. Бесконечные деньги
  2. Неограниченное золото
  3. Неограниченный ВП
  4. Неограниченный специальный жетон

=> Контроллер NPC

  1. Нет бомбардировщика
  2. Нет призрака
  3. Нет затемнения
  4. Интернет без выреза
  5. Нет разгневанных клиентов
  6. Отсутствие беглых клиентов
  7. Клиенты без конфликтов
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 Теги темы: Много денег

Скачать Warnet Simulator (Мод, Много денег) v3.3.16 MOD APK

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MOD V1 86 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 86 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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