Описание

Destiny — это сюжетная игра, в которой у вас будет доступ к огромному количеству историй, которые вы сможете читать и решать в своем собственном темпе. В то же время каждый опыт приносит вам совершенно новый опыт и проблемы, которые вы должны преодолеть. Когда вы начнете знакомиться с Destiny, вы попадете в мир историй со множеством разных историй, которые вы можете выбирать и читать по своему желанию. От этих историй невозможно оторвать глаз и столкнуться с трудностями выбора. Таким образом, каждая история — это совершенно новый опыт, и вы сможете прочитать любую историю полностью, не следуя порядку.





Это игра, ориентированная на историю, поэтому истории, которые вы получаете, передаются разными способами, в основном от интерактивных персонажей. Поэтому вам не следует пропускать основные части игры, чтобы добиться прогресса в этой игре. Одна вещь, которую вы обнаружите, познакомившись с Destiny, — это разнообразие историй, которые вы можете найти. Каждый из них относится к разным жанрам, от повседневной жизни до историй со сверхъестественными элементами. Таким образом, у любого игрока будет история, которую он хочет испытать в первую очередь, и он потратит много времени на чтение ее глав. Это будет долгое путешествие, если вы собираетесь закончить игру.