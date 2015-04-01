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Destiny - Choose Your Romance (Мод, Премиум выборы)

Destiny - Choose Your Romance (Мод, Премиум выборы) 2.5.4

Долгое путешествие через множество увлекательных глав
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Версия:
2.5.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bitfun Game
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 429
Скриншоты
Описание

Destiny — это сюжетная игра, в которой у вас будет доступ к огромному количеству историй, которые вы сможете читать и решать в своем собственном темпе. В то же время каждый опыт приносит вам совершенно новый опыт и проблемы, которые вы должны преодолеть. Когда вы начнете знакомиться с Destiny, вы попадете в мир историй со множеством разных историй, которые вы можете выбирать и читать по своему желанию. От этих историй невозможно оторвать глаз и столкнуться с трудностями выбора. Таким образом, каждая история — это совершенно новый опыт, и вы сможете прочитать любую историю полностью, не следуя порядку.


Это игра, ориентированная на историю, поэтому истории, которые вы получаете, передаются разными способами, в основном от интерактивных персонажей. Поэтому вам не следует пропускать основные части игры, чтобы добиться прогресса в этой игре. Одна вещь, которую вы обнаружите, познакомившись с Destiny, — это разнообразие историй, которые вы можете найти. Каждый из них относится к разным жанрам, от повседневной жизни до историй со сверхъестественными элементами. Таким образом, у любого игрока будет история, которую он хочет испытать в первую очередь, и он потратит много времени на чтение ее глав. Это будет долгое путешествие, если вы собираетесь закончить игру.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Бесплатные премиум-варианты
  • Бесплатная премиальная экипировка
  • Infinite Keys (прочтение любой главы и ключей никогда не уменьшится)
  • Скорость игры
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 Теги темы: Новеллы

Скачать Destiny - Choose Your Romance (Мод, Премиум выборы) v2.5.4 MOD APK

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Скачать Destiny - Choose Your Romance (Мод, Премиум выборы) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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