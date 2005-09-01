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Weaphones™ WW2: Firearms Sim (Мод, Unlocked)

Weaphones™ WW2: Firearms Sim (Мод, Unlocked) 1.9.05

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Версия:
1.9.05
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
OranginalPlan
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 543
Скриншоты
Описание

Weaphones WW2 предлагает игрокам аутентичный опыт битвы во Второй мировой войне, перенося их в период истории, который оставил глубокий след в мировой истории. В этой игре вам предоставляется доступ к самому уникальному и культовому оружию, используемому во время этой войны. Вы сможете оценить и воссоздать важные боевые моменты с использованием этого исторически значимого оружия.


Одной из уникальных особенностей Weaphones WW2 является возможность настройки оружия в соответствии с вашей стратегией и предпочтениями. Вы можете добавлять и удалять различные части оружия, что позволяет вам создавать оружие, которое наилучшим образом подходит для конкретных боевых ситуаций.


Игра позволяет вам погрузиться в атмосферу Второй мировой войны, исследовать различные боевые сценарии и испытать оружие, которое использовали солдаты той эпохи. Если вы интересуетесь историей и военной тематикой, Weaphones WW2 предоставляет вам возможность углубиться в этот период и пережить его виртуально.



Информация о модах

Полная платная версия игры

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Weaphones™ WW2: Firearms Sim (Мод, Unlocked) v1.9.05 MOD APK

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Скачать Weaphones™ WW2: Firearms Sim (Мод, Unlocked) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

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Отзывы о Weaphones™ WW2: Firearms Sim (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Danilaarz
Danilaarz 23 декабря 2022 11:39
10 антивирусов нашли в игре трояны! Проверял через сайт. Фото хотел приложить, а оно не прикладывается! На этом сайте в комментах нет такой функции!
+2
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