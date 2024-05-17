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Transport INC - Tycoon Manager

Transport INC - Tycoon Manager 2.1.2

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Версия:
2.1.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Games Operators S.A.
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 430 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 298
Скриншоты
Описание

Transport INC предлагает игрокам захватывающий опыт управления крупной транспортной системой. В этой игре вам предстоит прокладывать маршруты между различными городами, выбирая подходящие транспортные средства для каждого направления. Каждый ваш выбор будет влиять на эффективность и прибыльность вашей компании, что требует внимательного стратегического подхода.


По мере развития транспортной системы вам нужно будет следить за состоянием вашего автопарка. Техническое обслуживание транспортных средств становится ключевым аспектом успешного управления, поскольку исправные машины гарантируют бесперебойную работу и своевременную доставку. Постоянное обновление и модернизация флота также играют важную роль в вашем успехе.


Кроме того, Transport INC предлагает возможности для расширения и разблокировки новых областей. Это позволяет игрокам постоянно искать новые маршруты и улучшения, обеспечивая динамичный и увлекательный игровой процесс. Управляйте своей транспортной империей, развивайте инфраструктуру и стремитесь стать лидером в индустрии перевозок.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

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