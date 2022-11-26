Счастливый Хот-пот (Мод, Много денег) 2.7.1
My Hotpot Story - это ещё одна популярная игра, которая предоставляет игрокам возможность управлять собственным виртуальным рестораном. Этот жанр игр, связанных с управлением ресторанами, становится все более популярным среди игроков, и My Hotpot Story не исключение.
В этой игре вы берете на себя роль владельца ресторана, специализирующегося на горячих блюдах, в частности, на хотпоте. Вашей задачей будет развивать и управлять рестораном, обслуживая клиентов и создавая вкусные блюда. В начале игры у вас может быть ограниченный бюджет, и вам придется умело распределять ресурсы, чтобы сделать ваш ресторан успешным.
Одной из особенностей My Hotpot Story является его двухмерная визуальная платформа, разработанная в китайском стиле. Эта атмосфера придает игре уникальный и уютный характер, что делает ее еще более привлекательной для игроков. Игра предлагает разнообразные задания и вызовы, которые помогут вам разнообразить геймплей и почувствовать себя настоящим владельцем ресторана. Вы также сможете взаимодействовать с другими игроками, обмениваясь опытом и поддерживая конкуренцию.
My Hotpot Story - это забавная и увлекательная игра для любителей симуляторов управления рестораном, и она предоставляет возможность окунуться в виртуальное предпринимательство и создать собственное кулинарное царство.
МОД V1
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество золота
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченное количество рыбы
- Неограниченный счет на чемпионате мира
- Неограниченная энергия
- Неограниченное обучение персонала
- Множитель ранга
- Открытая фруктовая вечеринка
МОД V2
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество бриллиантов
Скачать Счастливый Хот-пот (Мод, Много денег) 2.7.1 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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