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Счастливый Хот-пот (Мод, Много денег)

Счастливый Хот-пот (Мод, Много денег) 2.7.1

11
3
Скачать (250 МБ)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
零下七度
Версия:
2.7.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 250 МБ
id приложения:
com.lxqd.myhotpotstroy.abroad
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
4
Просмотров:
17 285

My Hotpot Story - это ещё одна популярная игра, которая предоставляет игрокам возможность управлять собственным виртуальным рестораном. Этот жанр игр, связанных с управлением ресторанами, становится все более популярным среди игроков, и My Hotpot Story не исключение.


В этой игре вы берете на себя роль владельца ресторана, специализирующегося на горячих блюдах, в частности, на хотпоте. Вашей задачей будет развивать и управлять рестораном, обслуживая клиентов и создавая вкусные блюда. В начале игры у вас может быть ограниченный бюджет, и вам придется умело распределять ресурсы, чтобы сделать ваш ресторан успешным.


Одной из особенностей My Hotpot Story является его двухмерная визуальная платформа, разработанная в китайском стиле. Эта атмосфера придает игре уникальный и уютный характер, что делает ее еще более привлекательной для игроков. Игра предлагает разнообразные задания и вызовы, которые помогут вам разнообразить геймплей и почувствовать себя настоящим владельцем ресторана. Вы также сможете взаимодействовать с другими игроками, обмениваясь опытом и поддерживая конкуренцию.


My Hotpot Story - это забавная и увлекательная игра для любителей симуляторов управления рестораном, и она предоставляет возможность окунуться в виртуальное предпринимательство и создать собственное кулинарное царство.


Скриншоты

Информация о модах

МОД V1


  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество золота
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное количество рыбы
  • Неограниченный счет на чемпионате мира
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченное обучение персонала
  • Множитель ранга
  • Открытая фруктовая вечеринка


МОД V2

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество бриллиантов


 Теги темы: Много денег

Скачать Счастливый Хот-пот (Мод, Много денег) 2.7.1 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
250 МБ
MOD V1 (Ссылка 2)
250 МБ

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Счастливый Хот-пот (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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Коля
Коля 21 декабря 2023 17:38
Всё работает
+3
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уга буга
уга буга 5 января 2023 19:05
не работает мод
+1
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Bemahu
Bemahu 25 декабря 2022 10:54
Как это использовать? Ввожу количество алмазов, а как изполучить не знаю, ничего не происходит
+1
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Lolka
Lolka 26 ноября 2022 13:11
Не работает
Ты вводишь кол во алмазов и ничего не происходит
Хуета
+3
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