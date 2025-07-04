Love Liar — игра, быстро погружающая вас в мир любви и интриг, кто же покорит ваше сердце?
Не знаешь, чем заняться на свидании? Love Liar — это отомэ-роман, в котором вы найдете все, что вам так нравится в таких развлечениях. Симпатичные рисунки, продуманный сюжет, множество персонажей вокруг главного героя, интриги, любовные переживания, система выбора, влияющая на достижение одной из финальных сцен.
Love Liar — игра с большим выбором персонажей и связей с ними. Вам нужно выбрать, кого будет любить ваш персонаж и какие отношения у него будут с окружающими в игре. А затем правильно выбрать ее действия, чтобы максимально приблизиться к победе.
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Скачать Love Liar : the naughty lie (Мод меню) v1.8.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.