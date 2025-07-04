Описание

Love Liar — игра, быстро погружающая вас в мир любви и интриг, кто же покорит ваше сердце?





Не знаешь, чем заняться на свидании? Love Liar — это отомэ-роман, в котором вы найдете все, что вам так нравится в таких развлечениях. Симпатичные рисунки, продуманный сюжет, множество персонажей вокруг главного героя, интриги, любовные переживания, система выбора, влияющая на достижение одной из финальных сцен.





Love Liar — игра с большим выбором персонажей и связей с ними. Вам нужно выбрать, кого будет любить ваш персонаж и какие отношения у него будут с окружающими в игре. А затем правильно выбрать ее действия, чтобы максимально приблизиться к победе.