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Love Liar : the naughty lie (Мод меню)

Love Liar : the naughty lie (Мод меню) v1.8.4

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Версия:
1.8.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:25
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 728
Описание

Love Liar — игра, быстро погружающая вас в мир любви и интриг, кто же покорит ваше сердце?


Не знаешь, чем заняться на свидании? Love Liar — это отомэ-роман, в котором вы найдете все, что вам так нравится в таких развлечениях. Симпатичные рисунки, продуманный сюжет, множество персонажей вокруг главного героя, интриги, любовные переживания, система выбора, влияющая на достижение одной из финальных сцен.


Love Liar — игра с большим выбором персонажей и связей с ними. Вам нужно выбрать, кого будет любить ваш персонаж и какие отношения у него будут с окружающими в игре. А затем правильно выбрать ее действия, чтобы максимально приблизиться к победе.


Информация о модах

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 Теги темы: Новеллы, Мод меню

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Скачать Love Liar : the naughty lie (Мод меню) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Love Liar : the naughty lie (Мод меню)


Комментарии (1)
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Elizabeth
Elizabeth 28 ноября 2022 19:37
Приложение на английском/корейском

Приложение на английском/корейском
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