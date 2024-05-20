Dirty Crown Scandal: Fantasy BL - это захватывающая интерактивная визуальная новелла, начинающая свой путь с загадочной цитаты, предвещающей грядущее разрушение: "Ты никогда не думал, что если у меня этого нет, я могу также разрушить тебя?" Эти слова задают тон для захватывающей и зрелой романтической истории, в которой четыре сложных мужских персонажа вступают в игру.





Путешествуйте по увлекательному миру фэнтези, где каждое ваше решение оказывает влияние на сюжет. Четыре уникальных персонажа добавляют глубину повествованию, раскрывая свои собственные тайны и интриги. Вас ждут сложные перипетии, романтические развилки и возможность влиять на ход событий.





"Dirty Crown Scandal: Fantasy BL" обещает захватывающее погружение в мир фэнтези, наполненный романтикой и неожиданными поворотами. Готовьтесь к волнующей истории, где ваши решения формируют сюжет, и каждый персонаж принесет свой вклад в этот увлекательный романтический мир.