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Dirty Crown Scandal:Fantasy BL (Мод, Премиум выборы)

Dirty Crown Scandal:Fantasy BL (Мод, Премиум выборы) 1.6.2

12
7
Скачать (120 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Версия:
1.6.2
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
com.storytaco.p29client
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
11 069

Dirty Crown Scandal: Fantasy BL - это захватывающая интерактивная визуальная новелла, начинающая свой путь с загадочной цитаты, предвещающей грядущее разрушение: "Ты никогда не думал, что если у меня этого нет, я могу также разрушить тебя?" Эти слова задают тон для захватывающей и зрелой романтической истории, в которой четыре сложных мужских персонажа вступают в игру.


Путешествуйте по увлекательному миру фэнтези, где каждое ваше решение оказывает влияние на сюжет. Четыре уникальных персонажа добавляют глубину повествованию, раскрывая свои собственные тайны и интриги. Вас ждут сложные перипетии, романтические развилки и возможность влиять на ход событий.


"Dirty Crown Scandal: Fantasy BL" обещает захватывающее погружение в мир фэнтези, наполненный романтикой и неожиданными поворотами. Готовьтесь к волнующей истории, где ваши решения формируют сюжет, и каждый персонаж принесет свой вклад в этот увлекательный романтический мир.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Премиум выборы
 Теги темы: Новеллы

Скачать Dirty Crown Scandal:Fantasy BL (Мод, Премиум выборы) 1.6.2 взлом

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Скачать Dirty Crown Scandal:Fantasy BL (Мод, Премиум выборы) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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