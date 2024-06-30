android-1.ru / Игры / Симуляторы / American Farming (Мод, Много денег)
American Farming (Мод, Много денег)

American Farming (Мод, Много денег) 1.6.79

7
2
Скачать (870 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.6.79
Требования:
Android 9
Разработчик:
SquadBuilt Inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 870 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 201

American Farming — это игра, которая погружает игроков в глубины сельской жизни Америки, предлагая им уникальный опыт управления фермой. В этой захватывающей симуляции игроки сталкиваются с реалистичными сельскохозяйственными задачами, которые требуют тщательного планирования и стратегического мышления. Игра объединяет элементы труда и управления, предоставляя игрокам возможность выращивать различные сельскохозяйственные культуры и заниматься разведением скота.


В "American Farming" игроки не только следят за своей фермой, но и адаптируются к переменчивым условиям времен года и рыночным колебаниям, что добавляет игре дополнительную глубину и реалистичность. Разнообразные задачи и сценарии, отражающие нюансы настоящей фермерской жизни, делают каждую игровую сессию уникальной и непредсказуемой.


Скриншоты

Информация о модах

  • Ваши деньги увеличиваются по мере того, как вы тратите их в игре.
  • Пакеты DLC и предметы, продаваемые в игре за реальные деньги, были разблокированы.
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать American Farming (Мод, Много денег) 1.6.79 взлом

Скачать из Google Play
Скачать American Farming (Мод, Много денег) 870 Мб Ссылка 2 870 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
College: Perfect Match (Мод, Бесплатные покупки)
College: Perfect Match (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.0.69
Devil's Proposal (Мод, Премиум выборы)
Devil's Proposal (Мод, Премиум выборы)
Версия: 3.0.0
Полицейский отряд полиции Тома (Мод, Много денег)
Полицейский отряд полиции Тома (Мод, Много денег)
Версия: 8000
Интернет Геймер Кафе Симулятор (Мод, Много денег)
Интернет Геймер Кафе Симулятор (Мод, Много денег)
Версия: 2.9
Симулятор Рытья Котлована (Мод, Много денег)
Симулятор Рытья Котлована (Мод, Много денег)
Версия: 1.4.1
Car Saler - Trade Simulator (Мод, Много денег)
Car Saler - Trade Simulator (Мод, Много денег)
Версия: 7.0
Бокс Симулятор для Brawl Stars (Мод, Много денег)
Бокс Симулятор для Brawl Stars (Мод, Много денег)
Версия: 1.44
Idle Keeper: AFK Universe RPG (Мод, Много денег)
Idle Keeper: AFK Universe RPG (Мод, Много денег)
Версия: 1.26

Отзывы о American Farming (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив