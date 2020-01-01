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Endless Colonies: Idle Space Explorer (Мод, Много денег)

Endless Colonies: Idle Space Explorer (Мод, Много денег) 3.46.00

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Версия:
3.46.00
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Giant Avocado Teknoloji Anonim Sirketi
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 345
Скриншоты
Описание

Endless Colonies Mod APK - это симулятор бездействующего космоса без кликера. Путешествуйте на новые планеты, стройте новые фабрики и стройте галактическую империю в этом космическом симуляторе бездействия.


Никогда не беспокойтесь о переходе на следующий уровень, потому что игра позволяет вам исследовать и покорять бесконечные миры. Мы создали для вас уровни, рассчитанные на почти нулевое время прохождения, чтобы вы могли просто сидеть сложа руки и играть.


Постройте свою империю в своем любимом цвете или соревнуйтесь в PVP-испытаниях с другими игроками со всего мира! Никогда не беспокойтесь о переходе на следующий уровень, потому что игра позволяет вам исследовать и покорять бесконечные миры! Мы создали для вас уровни, рассчитанные на почти нулевое время прохождения, чтобы вы могли просто сидеть сложа руки и играть. Строить


Endless Colonies: Idle Space Explorer - одна из увлекательных развлекательных игр для мобильных пользователей. Путешествие по спасению планеты от разрушения и вымиранию, найдите лучший способ решить проблему. Судьба человеческой планеты в ваших руках, вставайте и делайте это прямо сейчас. Загрузите игру сейчас, чтобы присоединиться к приключениям по поиску и спасению планеты от разрушения.


Информация о модах

Неограниченное количество драгоценных камней


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 Теги темы: Много денег

Скачать Endless Colonies: Idle Space Explorer (Мод, Много денег) v3.46.00 MOD APK

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Скачать Endless Colonies: Idle Space Explorer (Мод, Много денег) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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