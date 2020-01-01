Описание

Endless Colonies Mod APK - это симулятор бездействующего космоса без кликера. Путешествуйте на новые планеты, стройте новые фабрики и стройте галактическую империю в этом космическом симуляторе бездействия.





Никогда не беспокойтесь о переходе на следующий уровень, потому что игра позволяет вам исследовать и покорять бесконечные миры. Мы создали для вас уровни, рассчитанные на почти нулевое время прохождения, чтобы вы могли просто сидеть сложа руки и играть.





Постройте свою империю в своем любимом цвете или соревнуйтесь в PVP-испытаниях с другими игроками со всего мира! Никогда не беспокойтесь о переходе на следующий уровень, потому что игра позволяет вам исследовать и покорять бесконечные миры! Мы создали для вас уровни, рассчитанные на почти нулевое время прохождения, чтобы вы могли просто сидеть сложа руки и играть. Строить





Endless Colonies: Idle Space Explorer - одна из увлекательных развлекательных игр для мобильных пользователей. Путешествие по спасению планеты от разрушения и вымиранию, найдите лучший способ решить проблему. Судьба человеческой планеты в ваших руках, вставайте и делайте это прямо сейчас. Загрузите игру сейчас, чтобы присоединиться к приключениям по поиску и спасению планеты от разрушения.