State.io — потрясающая стратегическая игра с выдающейся графикой и великолепным ИИ, которая бросит вам вызов на каждом уровне! Интерес: В этой игре нужно обладать потрясающим мастерством. Соберите свою армию, покорите все государства мира и станьте лучшим игроком. Она проверит, насколько далеко могут зайти ваши стратегические навыки. Побейте свой собственный счет и бросьте вызов своим друзьям за первое место в игре. Загрузите игру прямо сейчас из Google Play и начните покорять весь мир!



State.io - Это интересная военная игра в которой вам предстоит проявить все ваши стратегические навыки, а именно - захватывайте новые территории и не давайте захватывать земли. Вам предстоит столкнуться с умными противниками в реальном времени, а страны и континенты будут вашим полем битвы. Вам постепенно предстоит вести войну за расширение своих территорий - захватывайте вражеские стратегические объекты и охраняйте свои.