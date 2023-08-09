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State.io ⚔️- стратегическая битва за территории (Мод Меню)

State.io ⚔️- стратегическая битва за территории (Мод Меню) 1.3.8 b165

Покорите мир в стратегической игре с выдающимся ИИ
13
2
Скачать (88 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.3.8 b165
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
id приложения:
io.state.fight
Русский язык:
Есть
Лайков:
13
Комментарии:
0
Просмотров:
8 212

State.io — потрясающая стратегическая игра с выдающейся графикой и великолепным ИИ, которая бросит вам вызов на каждом уровне! Интерес: В этой игре нужно обладать потрясающим мастерством. Соберите свою армию, покорите все государства мира и станьте лучшим игроком. Она проверит, насколько далеко могут зайти ваши стратегические навыки. Побейте свой собственный счет и бросьте вызов своим друзьям за первое место в игре. Загрузите игру прямо сейчас из Google Play и начните покорять весь мир!


State.io Это интересная военная игра в которой вам предстоит проявить все ваши стратегические навыки, а именно - захватывайте новые территории и не давайте захватывать земли. Вам предстоит столкнуться с умными противниками в реальном времени, а страны и континенты будут вашим полем битвы. Вам постепенно предстоит вести войну за расширение своих территорий - захватывайте вражеские стратегические объекты и охраняйте свои.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Получите 99999 золота после каждого матча.
  • Объявления удалены
  • Скорость игры



 Теги темы: Без рекламы

Скачать State.io ⚔️- стратегическая битва за территории (Мод Меню) 1.3.8 b165 взлом

Скачать из Google Play
Скачать State.io ⚔️- стратегическая битва за территории (Мод Меню)
88 Мб
Ссылка 2
88 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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